В Петропавловске сгорело  9 домов

Масштабный пожар произошел в Петропавловске. Там горели 9 домов, гараж, 3 автобуса, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС СКО.

Фото пресс-службы ДЧС СКО

По предварительным данным, пожар начался вечером 7 мая на окраине города с возгорания камыша.

Из-за сильной жары и порывистого ветра огонь быстро распространялся и перекинулся на дома.

В результате огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж предприятия на площади 540 кв. м и 3 автобуса.

Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Им помогали военизированная пожарная команда Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местные исполнительные органы, Департамент полиции, «Кызылжар су» и негосударственная противопожарная служба - всего 137 человек личного состава и 28 единиц техники.

Организован оперативный штаб и открыта горячая линия.

Общая локализация объявлена в 21:55. Пожар ликвидирован 8 мая, в 01:01.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.