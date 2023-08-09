В поиске смыслов

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Юлия Миленькая

В Алматы знакомятся с творчеством канадской художницы Елены Азаровой.

фото Юрия Беккера

На стандартных по форме художественных холстах в алматинской галерее «Улар» расположилась хаотичная цветовая «геометрия». Акриловые пятна и линии воспроизвели на свет серию работ «Времена года». И если одному зрителю может показаться, что перед ним дожд­ливая осень, другой найдет в увиденном пестрое лето с буйным цветением трав. Да и холодная зима может вдруг «обернуться» проливным дождем. Все это – творения Елены Азаровой, нашей бывшей соотечественницы, уроженки Павлодара, уже около пятнадцати лет проживающей в канадском Ватерлоо.

В мастерской у Елены беспрестанно кипит работа. Художница способна сосредоточиться одновременно на двух и более картинах. И все они становятся гармоничным дополнением к различным интерьерам гостиниц, частных домов, квартир и офисов. Линии, цветовые пятна и отвлеченные конфигурации – то, что так характерно для абстракционизма – легко обнаруживаются на холстах художницы. Елена – убежденная абстракционистка и минималистка.

– Никогда не стремилась создавать «идеальную» картинку. Мне нравится наблюдать, как каждый зритель в моих работах видит что-то свое. Всегда выступаю против названия картин – имена пусть им дают другие, причем в каждой работе в тот или иной отрезок времени можно найти что-то новое, – отмечает Елена Азарова.

Художница берется за кисти исключительно в хорошем настроении, подкрепленном джазом.

– Иногда я перед началом работы мысленно представляю будущую картину, а порой рождение смыслов, форм, сюжетов появляется непосредственно в моменте творчества, тогда стараюсь «следовать» за красками, цветом, – продолжает она.

Абстракционизм прочно занял свою нишу в искусстве прошлого столетия. Его нельзя причислить к одному из современных арт-направлений. Это вполне себе классика, имеющая свои традиции и устои. В Канаде, как отмечает Елена Азарова, очень ценят абстракционизм. Тем не менее многие художественные абстракции до сих пор нередко вызывают у людей неприятие, а порой и отрицание. «Это откровенная мазня», – рассматривая тот или иной образец абстракционизма, говорят скептики, и среди них можно найти как профессионалов, так и дилетантов в искусстве.

– Действительно, я нередко вижу мазню, – делится Елена. – Определенно точно существует некий подлог абстракции. Но чтобы это разглядеть, нужен хороший визуальный опыт, насмотренность.

А опыта Елене Азаровой не занимать. В Павлодаре она стала выпускницей студии казахстанского живописца, графика Панко Величко, а затем окончила курс графического дизайна в Конестога колледже. В прошлом году художница стала членом Евразийского союза дизайнеров. Ее работы экспонируются в Канаде, находятся в частных коллекциях Казахстана, России, Катара, Турции, Словении, Германии, США и Мексики.

Своим учителем она по праву считает своего отца – Евгения Азарова, творчество которого сосредоточено на реализме – абсолютной противоположности абстракционизму.

– Запах масляной краски окружал меня с самого раннего детства, – рассказывает Елена. – Брат и я были первыми папиными натурщиками. Папа рисовал всегда и везде. Его натюрморты, цветы, пейзажи и портреты украшают дома родных и друзей по всему свету. Поначалу он отвергал абстракцию, не понимал ее, а с недавнего времени стал потихоньку «разворачиваться» в эту сторону. Даже мазок у него пошел широкий.

Основатель и руководитель галереи «Улар» Юрий Маркович уверен, что нашему отечественному сообществу художников необходимы примеры, показывающие современные тенденции в изобразительном искусстве США, Канады, Европы.

– Многие казахстанские художники работают в реалистическом направлении, и это прекрасно, однако в работах некоторых чувствуется конъюнктура. Задача же данной выставки – «разбудить» новые грани творческих возможностей наших мастеров. Возможно, кто-то из них в душе считает себя абстракционистом, авангардистом и, изучив работы Елены Азаровой, получит своеобразный стимул начать работать и мыслить по-новому, – заключил Юрий Маркович.

#Алматы #выставка #художник #искусство

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