В правительстве прошло заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности

Сегодня заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел очередное заседание межведомственной комиссии (МВК) по регулированию предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В заседании приняли участие представители государственных органов и национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

На повестке встречи было несколько вопросов.

По первой теме выступил вице-министр экологии и природных ресурсов РК. Мансур Ошурбаев доложил о введении требования по предоставлению документов в рамках процедуры «Разрешение на пользование животным видом».

Далее речь пошла о соблюдении процедуры анализа регуляторного воздействия. Министерством национальной экономики дано положительное заключение, а представители НПП высказались об отсутствии замечаний и предложений к данному анализу.

Кроме того, в ходе заседания участники обсудили введение обязанности коллекторского агентства при уступке кредиторам прав (требований) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита принимать меры по урегулированию задолженности физического лица в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по вопросам урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц.

По итогам заседания МВК Ерулан Жамаубаев отметил, что комиссии необходимо принять решение по результатам анализа регуляторного воздействия и дал ряд соответствующих поручений.