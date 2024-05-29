В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақстан»

Общество, Таза Казахстан
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Алибек Байшуленов

За месяц в акциях по санитарной очистке и озеленению улиц населенных пунктов, благо­устройству дворов домов ветеранов и территорий историко-культурных памятников, уборке прибрежных и водоохранных зон приняли участие 90 тыс. человек. Среди них – коллективы учреждений области, представители НПО, волонтеры, общественники, молодежь. 

фото пресс-службы акимата города

Вместе с тем в Кызылорде и прилегающих к ней поселках и сельских округах по ежегодной традиции проводился двухмесячный субботник. Как проинформировали в акимате города, в текущем году на территории областного центра высажено свыше 8 тыс. саженцев ивы, тополя, клена, карагача, катальпы, айланта и ясеня. Эти светолюбивые жаростойкие неприхотливые виды деревьев устойчивы к местному резко континентальному климату.

– Кроме того, в парках, скверах, у входа в административные здания и различные учреждения высажены туи, можжевельники и другие сорта хвойных вечнозеленых кустарников. В работах по высадке деревьев были задействованы около 700 человек из 26 учреждений, привлекалось 16 единиц спецтехники. На цент­ральный полигон твердых бытовых отходов еженедельно вывозилось около 320 тонн мусора, – сообщил заместитель акима города Галымжан Еркебай.

Однако сезон по озеленению улиц, парков, аллей и поливу насаждений продолжается. В частности, в разгаре посадка цветов. Как сообщили в коммунальном государственном учреждении «Жасыл Кызылорда», в настоящее время цветоводы высаживают сеянцы солнцелюбивых тагетеса и петунии, которые тоже неприхотливы и имеют фазу длительного цветения.

Радужные цветники появились уже около городского парка отдыха, площади Тагзым, монумента «Сыр Ана» и на многих других участках города. Как сообщил директор учреждения Ажибек Мампаев, работы по содержанию и поливу зеленых насаждений находятся под конт­ролем руководства области и города.

Также в Кызылорде проходит плановая работа по приведению в порядок автобусных остановок.

Остается добавить, что в продолжение экоакции «Таза Қазақстан» в Приаралье стартовал конкурс «Образцовый населенный пункт». В критериях отбора – не только результаты озеленения и благоустройства, но и социально-экономическое развитие сел и городов региона.

В прошлом году звание лучшего райцентра выиграл Жанакорган, а среди поселков образцовыми признаны три села – имени Наги Ильясова в Сырдарьинском, Тан в Жалагашском и Аманоткель в Аральском районах. В качестве приза все они получили в свое распоряжение новую уборочную спецтехнику.

#акция #Приаралье #Таза Қазақстан

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