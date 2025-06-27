Самая сухая пустыня мира Атакама расположена на территории Чили

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На кадрах, которые опубликовали на странице обсерватории в Х, видно заснеженные холмы из песка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщили сотрудники обсерватории ALMA, снег выпал впервые за 10 лет.

«Удивительно! Пустыня Атакама в Чили, самая сухая в мире, заснежена», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2024 года пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий. Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире.

Ранее на Париж обрушился мошный шторм.