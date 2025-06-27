В самой сухой пустыне мира выпал снег

В мире,Происшествия,Погода
112
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Самая сухая пустыня мира Атакама расположена на территории Чили

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На кадрах, которые опубликовали на странице обсерватории в Х, видно заснеженные холмы из песка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщили сотрудники обсерватории ALMA, снег выпал впервые за 10 лет.

«Удивительно! Пустыня Атакама в Чили, самая сухая в мире, заснежена», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2024 года пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий. Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире.

Ранее на Париж обрушился мошный шторм

#снег #Чили #пустыня #Атакама

Популярное

Все
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Возьмите меня в газету!
Награды тем, кто всегда в центре событий
Красные машины и каска из металла
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Политическая воля и законодательные шаги
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Дети – наш приоритет
Казахстан заинтересовался покупкой 500 тысяч коз из Монголии
Лето с пользой и удовольствием
Работа проделана большая – впереди новые задачи
Так писали историю
Верность любимому делу
На сцене «Астана Опера» – балет-феерия «Спящая красавица»
Важно быть полезной
Лучшим в профессии
В Астане чествовали будущих мастеров
Растет достойная смена
Работам соискателей – народное обсуждение
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
20 лет без паспорта прожила казахстанка
ИИ возвращает кошек домой
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

ООН: 316 млн человек во всем мире употребляют наркотики
Побивших стекла зданий вандалов наказали в Астане
Более 75 тысяч разрядов молний зафиксировали во Франции
Страны НАТО утвердили повышение расходов на оборону

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]