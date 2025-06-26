Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Три станции метро на западе города, одна на севере и одна на юго-западе закрыты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Несколько станций метро Парижа затоплены и вынужденно закрыты из-за обрушившегося на мегаполис шторма, сообщает радиостанция LCI со ссылкой на обслуживающую железнодорожную инфраструктуру Парижа госкорпорацию RATP.

«Линии RER и пригородных поездов остановлены из-за сильного шторма, обрушившегося на Париж и его окрестности рано вечером в среду... Несколько станций метро закрыты из-за затопления», - говорится в материале.

По данным RATP, которые приводит радиостанция, закрыты три станции метро на западе города, одна на севере и одна на юго-западе.

Отмечается, что ранее Французская национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности для всего региона Иль-де-Франс из-за непогоды, пришедшей в регион вместе с экстремальной жарой. Ливень сопровождается порывами ветра до 112 километров в час.