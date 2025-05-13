Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики, в I квартале 2025 года в различных сферах экономики республики были заняты 9 283,5 тыс. человек, из них являлись наемными работниками 7 141 тыс. человек (76,9% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми – 2 142,5 тыс. человек (23,1% от общего числа занятых в экономике). Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,4%.

По сравнению с I кварталом 2024 года общая занятость выросла на 116,2 тыс. человек, в большой части за счет наемных работников.

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (17%), образования (13,4%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (10,3%).

По возрастному составу основная доля занятого населения в возрасте 35-44 лет, это 28% от общего числа занятых. Еще 40 % занимают лица в возрастных категориях 29-34 и 45-54 лет.

В разрезе регионов численность наемных работников больше всего в городе Алматы – 985,8 тыс. человек, по самостоятельно занятым работникам – в Туркестанской и Алматинской областях, 378,2 тыс. и 233,7 тыс. человек соответственно.