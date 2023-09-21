В Сарани назначили акима

По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом города Сарани назначен Еркин Баулыков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Нового градоначальника представил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов на внеочередной сессии гормаслихата.

Депутаты одобрили кандидатуру.

Заместитель акима области обозначил приоритетные направления развития города и поставил задачи перед новым главой Сарани.

Еркин Баулыков с 2016 по 2019 год работал на разных должностях в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Также трудился в департаменте развития системы госуправления министерства национальной экономики РК.

Затем руководил отделом занятости и социальных программ города Сарани.

С декабря 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Сарани.

Ранее сообщалось о назначении нового акима города Актау.