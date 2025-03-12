В Сенате обсудили меры по профилактике беременности девочек-подростков

Сенат,Общество
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Как было отмечено, проблема подростковой беременности остается острой социальной и правовой задачей

Фото: пресс-служба Сената

Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели заседание круглого стола на тему «Профилактика беременности девочек-подростков и защита их прав», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В своем выступлении председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что проблема подростковой беременности остается острой социальной и правовой задачей, требующей комплексного подхода. По его словам, раннее материнство негативно сказывается на здоровье молодых матерей и их детей, ограничивает возможности получения образования и полноценного развития.

«Наш круглый стол направлен на обсуждение уже проведенной и предстоящей работы по обеспечению прав девочек-подростков. Среди приоритетных задач – усиление профилактических мер, повышение уровня информированности молодежи, улучшение доступности медицинских и психологических услуг для подростков. Важно выработать эффективные механизмы межведомственного взаимодействия, что позволит обеспечить комплексный подход к решению этой проблемы», – подчеркнул Нурторе Жусип.

В ходе заседания обсуждались вопросы повышения качества образовательных программ по репродуктивному здоровью, роль государственных и неправительственных организаций в профилактике подростковой беременности, а также меры по созданию благоприятных условий для поддержки девочек-подростков.

Участники отметили, что работа по защите прав несовершеннолетних ведется на постоянной основе. В этом направлении особую роль играют не только государственные структуры, но и общественные организации, экспертное сообщество и международные партнеры.

Подводя итоги круглого стола, участники подчеркнули необходимость дальнейшей работы по совершенствованию законодательных норм, развитию просветительских инициатив и расширению системы поддержки подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

 

#Сенат #подростки #защита прав #девочки

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