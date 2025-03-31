Сегодня под председательством вице-спикера Сената Ольги Перепечиной состоялся правительственный час на тему «Смещение акцента с государственного финансирования экономики на финансирование частными финансовыми институтами», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

Открывая работу заседания, Ольга Перепечина отметила, что важным приоритетом является создание благоприятных условий для частных инвестиций, которые позволят снизить зависимость экономики от бюджетных средств. Она подчеркнула необходимость комплексного подхода, включающего правовые реформы, налоговые стимулы и развитие финансовых инструментов.

«Для обеспечения экономического роста необходимо не просто наращивать объем инвестиций, но и формировать устойчивую систему финансирования за счет рыночных механизмов. Важно создать условия, при которых частные финансовые институты будут активно вкладываться в реальный сектор экономики», – отметила Ольга Перепечина.

В свою очередь, председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Султанбек Макежанов подчеркнул важность реализации новых мер поддержки предпринимательства. В 2024 году начался поэтапный переход от субсидирования к гарантированию кредитов малого и среднего бизнеса, что должно снизить нагрузку на бюджет и повысить финансовую самостоятельность предпринимателей.

Кроме того, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин проинформировал депутатов о планах ежегодного увеличения капитала Холдинга «Байтерек» на 1 трлн тенге, что создаст возможность выдачи кредитов и гарантий на сумму до 8 трлн тенге. Также была представлена информация о создании новых фондов гарантирования кредитов для малого и крупного бизнеса.

По итогам заседания участники отметили значимость предложенных мер и выразили уверенность в их эффективности. В рамках обсуждения также выступили первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, а также заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Даурен Сартаев. Они представили свое видение перспективных направлений финансирования реального сектора экономики и обсудили возможные механизмы взаимодействия государственных и частных финансовых институтов.