В школьном меню учтут питание детей с заболеваниями

Здравоохранение,Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Документ направлен на модернизацию подходов к организации детского питания в учебных заведениях по всей стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню, разработанные Минздравом по поручению премьер-министра РК совместно с Минпросвещения, Казахской академией питания, ЮНИСЕФ и ВОЗ, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

«Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания», – проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минсельхоза РК Роза Кожапова, выступая сегодня на совещании в Мангистауской области.

Документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.

Согласно новому стандарту в рационе будут значительно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара, в том числе колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха, а также увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.

В малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта – йогурта, сезонного фрукта и напитка, в том числе молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов и ягод.

В настоящее время проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов Бракеражной комиссии.

В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций.

В ведомстве подытожили тем, что разработанное меню опубликовано на официальном сайте Комитета санэпидконтроля и направлено в Минпросвещения для информирования Управлений образования и субъектов бизнеса.

#Минздрав #диета #школа #заболевание #меню

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