В США воры грабили поезда с кроссовками Nike

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Воры нацелились на грузовые поезда, курсирующие через пустыни Калифорнии и Аризоны, произведя серию дерзких ограблений, в результате которых были украдены новые кроссовки Nike на сумму более 2 миллионов долларов, в том числе многие вещи, которые еще не поступили в розничную продажу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщает Los Angeles Times, в ходе ограбления 13 января подозреваемые перерезали воздушный тормозной шланг на грузовом поезде BNSF, следовавшем через отдаленный район Аризоны, и скрылись с более чем 1 900 парами невыпущенных Nike на сумму более 440 тысяч долларов. Многие из пар обуви были кроссовками Nigel Sylvester x Air Jordan 4s, которые не будут доступны для публики до 14 марта и, как ожидается, будут продаваться по цене 225 долларов за пару. Это было одно из как минимум десяти ограблений поездов BNSF в отдаленных районах пустыни Мохаве с марта прошлого года, которые расследуют правоохранительные органы. По словам следователей, все, кроме одного, привели к краже кроссовок Nike.

Одиннадцати подозреваемым были предъявлены обвинения в краже со взломом 13 января, в хранении или получении товаров, украденных из поезда. Все 11 человек не признали себя виновными и были задержаны до суда. Десять из них - мексиканцы, которые находились в Соединенных Штатах нелегально. Еще один обвиняемый является гражданином Мексики, который подал ходатайство о предоставлении убежища в Соединенных Штатах. Подозреваемые в ограблении 13 января были пойманы с помощью устройств слежения, которые находились внутри некоторых коробок, говорится в жалобе.

Воры обычно грабят товары на железнодорожных линиях, которые идут параллельно межштатной автомагистрали 40, садясь на медленно движущиеся поезда, например, когда они меняют пути и открывают контейнеры, сказал Кит Льюис, вице-президент по операциям Verisk's CargoNet и заместитель шерифа в Аризоне. При этом грабители иногда получают информацию о ценных грузах от сообщников, работающих на складах или в транспортных компаниях. Награбленное выбрасывают из поезда после того, как он замедляет ход - либо из-за запланированной остановки, либо из-за того, что был перерезан воздушный шланг, пояснили в правоохранительных органах.

Кражи из грузовых поездов обошлись шести крупнейшим железнодорожным перевозчикам США более чем в 100 миллионов долларов в прошлом году из-за сочетания стоимости украденных товаров и стоимости ремонта вагонов, которые повредили грабители. Проблема усугубляется в последние годы, поскольку кражи стали более организованными и изощренными, сообщает Associated Press. По оценкам торговой группы Ассоциации американских железных дорог, количество краж подскочило примерно на 40 процентов в прошлом году до 65 тысяч по всей стране.