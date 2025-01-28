В суд передали дело о госзакупках на обустройство сквера в области Жетісу

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спецпрокуроры области Жетісу завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела ЖКХ Талдыкоргана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства

В марте 2020 года в рамках государственных закупок отдел ЖКХ заключил договор с ТОО на обустройство сквера на сумму 1 млрд 92 млн тенге.

Однако, вопреки требованиям Бюджетного кодекса РК, заказчик не выполнил в полной мере обязательств при выплате платежей в пользу подрядчика.