Нормы о пособии награжденным многодетным матерям проверят в Казахстане

Общество,Суд
Дана Аменова
корреспондент

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда

Фото: пресс-служба Конституционного Суда

Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части первой пункта 1 статьи 93 и пункта 1 статьи 94 Социального кодекса РК, передает Kazpravda.kz 

Заявительница считает, что многодетные матери, награжденные в советский период за рождение и воспитание шестерых и более детей, должны иметь равные права на пособие с матерями, награжденными в соответствии с законодательством РК. 

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда. 

#дети #награждение #пособие #Конституционный суд #матери

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