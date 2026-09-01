В США вынесли вердикт по делу Тупака Шакура

Музыка,США,Суд
Айман Аманжолова
корреспондент

Суд присяжных Лас-Вегаса признал виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура бывшего лидера преступной группировки Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Жюри из 12 человек единогласно признало Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия, за которое предусмотрено пожизненное заключение без права досрочного освобождения, после почти трех часов обсуждения», — указано в публикации агентства Reuters.

Полиция заявила, что давно подозревала Дэвиса, но у них не было достаточных доказательств для предъявления ему обвинения, пока он не обнародовал свою историю в СМИ и мемуарах, которые вместе с записями его тайных встреч со следователями составили основную часть обвинения, указано в материале агентства.

Отмечается, что Дэвис не признал свою вину и намерен обжаловать решение.

Известно, что Дэвис возглавлял уличную группировку Southside Compton Crips, которая находилась в противостоянии с бандой Mob Piru, имевшей связи с Шакуром. По версии обвинения, Дэвис стоял во главе группы, совершившей убийство 25‑летнего рэпера: преступление якобы стало актом возмездия за то, что ранее избили его племянника.

Газета The Telegraph 19 августа сообщила, что американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, может столкнуться с уголовными обвинениями по делу об убийстве Шакура, если суд признает виновным Дуэйна «Кэффи Ди» Дэвиса. Тот ранее заявлял о причастности Пи Дидди к организации убийства Шакура.

 

#суд #США #рэпер #ТупакШакур

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