В США вынесли вердикт по делу Тупака Шакура

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Жюри из 12 человек единогласно признало Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия, за которое предусмотрено пожизненное заключение без права досрочного освобождения, после почти трех часов обсуждения», — указано в публикации агентства Reuters.

Полиция заявила, что давно подозревала Дэвиса, но у них не было достаточных доказательств для предъявления ему обвинения, пока он не обнародовал свою историю в СМИ и мемуарах, которые вместе с записями его тайных встреч со следователями составили основную часть обвинения, указано в материале агентства.

Отмечается, что Дэвис не признал свою вину и намерен обжаловать решение.

Известно, что Дэвис возглавлял уличную группировку Southside Compton Crips, которая находилась в противостоянии с бандой Mob Piru, имевшей связи с Шакуром. По версии обвинения, Дэвис стоял во главе группы, совершившей убийство 25‑летнего рэпера: преступление якобы стало актом возмездия за то, что ранее избили его племянника.

Газета The Telegraph 19 августа сообщила, что американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, может столкнуться с уголовными обвинениями по делу об убийстве Шакура, если суд признает виновным Дуэйна «Кэффи Ди» Дэвиса. Тот ранее заявлял о причастности Пи Дидди к организации убийства Шакура.