"В течение месяца-полутора вопрос будет решен" – глава Минфина о Канцелярии первого президента

По его словам, канцелярии как таковой существовать не будет.

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Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, рассказал о том, что будет с сотрудниками Канцелярии первого президента после ее упразднения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас идет реструктуризация данного офиса. Часть людей будут переданы в другие организации, часть сокращены», - сказал Жамаубаев.

По его словам, в ближайшее время вопрос о существовании канцелярии будет решен.

«Канцелярии как таковой существовать не будет. Она на стадии реструктуризации. Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решен», - добавил он.