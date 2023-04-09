В центре Марселя обрушился многоэтажный дом

Четырехэтажное здание обрушилось и загорелось в центре Марселя на юге Франции, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: rus.postimees.ee

Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города, чп произошло ночью.

"Ночью в 00:40 (01:40 мск) обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", — сообщил глава города Бенуа Пайан.

После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами.

На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Причина обрушения пока неизвестна.