В центре Марселя обрушился многоэтажный дом
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Четырехэтажное здание обрушилось и загорелось в центре Марселя на юге Франции, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города, чп произошло ночью.
"Ночью в 00:40 (01:40 мск) обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", — сообщил глава города Бенуа Пайан.
После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами.
На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Причина обрушения пока неизвестна.