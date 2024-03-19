В Турции мужчину приговорили к 2,5 годам тюрьмы за жестокое убийство кота

В мире, Происшествия
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Инцидент произошел еще в новогоднюю ночь в стамбульском округе Башакшехир, сообщает medyascope.tv

Фото: twitter.com/oldLentach

Ибрагим Келоглан, которого называют теперь не иначе как «убийца Ибрагим», зажал в лифте кота Эроса и замучил его до смерти. Это попало на камеры видеонаблюдения, запись моментально облетела все турецкие паблики, и увидевшие это зоозащитники и другие неравнодушные вспыхнули праведным гневом. Они требовали сурового наказания для Келоглана, и правосудие не заставило себя ждать.

Прокурор требовал для Ибрагима шесть лет заключения, но решением суда Келоглану дали полтора года тюрьмы. Сам мужчина во время заседания объяснил, что в момент убийства Эроса у него произошел нервный срыв, и он потерял самообладание. Также Ибрагим признал, что совершил ошибку, заявлял, что считает себя невиновным, и говорил, что после инцидента всеми силами пытался загладить свой проступок.

«Я при любой возможности килограммами покупал корм для животных и проводил время с кошками и собаками. Думаю, это стало для меня чем-то вроде терапии. Я пожертвовал деньги приютам для животных, и продолжу делать это так долго, как смогу. Обещаю, что получу психологическую поддержку», — заверял сограждан Келоглан.

 

Оценив «хорошее поведение» мужчины, суд заменил ему реальный срок на условный. И после этого начался настоящий бунт. Жильцы жилого комплекса, влюбленные в кота Эроса и всегда его кормившие, устроили стихийную акцию протеста у здания суда, требовали наказать Келоглана по всем правилам и кричали, что не собираются терпеть живодера по соседству.

Шумиха дошла даже до высшего руководства страны: президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с министром юстиции обсудил произошедшее, задавшись риторическим вопросом, как такое вообще возможно.

На повторное заседание по делу Келоглана пришло еще больше зоозащитников, но в зал суда их не пустили. Тогда они просто выбили дверь, требуя «справедливости для кота Эроса и сурового наказания для его убийцы». В результате слушание перенесли в другой зал. В целях безопасности.

Пересмотрев дело, суд вынес более строгий приговор — Ибрагима отправили за решетку на два с половиной года.

#суд #Турция #убийство #жестокость #кот

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