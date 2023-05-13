В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки

15-летняя девочка пыталась сброситься с крыши многоэтажки в Уральске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Polisia.kz

Заявление о пропаже несовершеннолетней поступило в полицию вечером,12 мая. На поиски был ориентирован весь личный состав департамента.

Всю ночь девочку искали, а утром обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов.

Она пыталась спрыгнуть, но полицейские успели удержать ребенка от рокового шага.

В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие.