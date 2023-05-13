В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
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15-летняя девочка пыталась сброситься с крыши многоэтажки в Уральске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Заявление о пропаже несовершеннолетней поступило в полицию вечером,12 мая. На поиски был ориентирован весь личный состав департамента.
Всю ночь девочку искали, а утром обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов.
Она пыталась спрыгнуть, но полицейские успели удержать ребенка от рокового шага.
В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие.