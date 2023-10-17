В Японии впервые использовали в рекламе созданную ИИ девушку

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В Японии впервые использовали в рекламе зеленого чая модель, созданную ИИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Впервые в Японии использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели девушку, созданную при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model.

"Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", - говорится в релизе компании.

Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года.

Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.

#Япония #реклама #ИИ

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