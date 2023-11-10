В защиту ребенка Свежий выпуск 10 ноября 2023 г. 5:20 360 Асет Сыздыков В каждом районе страны появятся центры поддержки семьи, которые будут комплексно оказывать помощь и защищать права детей. фото из архива "КП" Об инициативе рассказали в ходе встречи «Благополучие детей: актуальные направления и эффективные практики защиты прав ребенка». Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова акцентировала внимание на том, что вопросы безопасности, здоровья, права, образования детей являются приоритетными для государства. – Сегодня 58% населения – это дети и молодежь. Уже к 2030 году доля молодого поколения в стране составит 80%. Завтра они придут на смену нам, будут управлять государством. Поэтому уже сегодня мы должны создавать им условия для благополучной жизни, – отметила Тамара Дуйсенова. По ее словам, в Казахстане внедрена цифровая карта семьи, которая позволяет отслеживать социальное благополучие детей. Чтобы объединить все виды помощи и действенно оказывать ее детям, в стране разработан законопроект по обеспечению безопасности детей. О нем подробно рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. Так, в каждом районе области будут созданы центры поддержки семьи. – Мы выстраиваем единую систему помощи ребенку, создавая центры по поддержке семьи в 152 районах страны. Например, в Туркестанской области сегодня действуют всего два центра по поддержке семьи на два миллиона населения. И находятся оба в Туркестане. А в области насчитывается 14 районов и три города. Представьте, многодетной женщине из далекого села нужно преодолеть сотни километров, чтобы приехать в город. А вдруг ей требуется срочная помощь? Поэтому важно в каждом районе открывать такие центры, где семьи получат все виды помощи, – говорит Динара Закиева. Детский омбудсмен уверена, что ждать кризисной ситуации не стоит, поэтому законопроектом закреплена роль мобильных групп, которые будут заблаговременно выявлять и оказывать помощь семьям. Кроме того, по словам уполномоченного по правам ребенка, каждый день в стране фиксируются факты и попытки детского суицида. – Каждый день 342 ребенка подвергаются домашнему насилию. И многие жертвы не знают, куда обращаться и где получить помощь. Для этого в каждом регионе откроют центры психологической поддержки. Специалисты будут работать с жертвами насилия, а также выявлять детей с суицидальным поведением, – пояснила Динара Закиева. Отдельно Динара Закиева остановилась на ужесточении уголовного наказания за насилие над детьми. – Мы вводим в Уголовный кодекс специальную статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего». Также в законопроекте предлагаем исключить примирение по всем преступлениям, связанным с насилием в отношении детей. На сегодня 30% случаев закрываются за примирением сторон. Фактически у ребенка нет права голоса в этом процессе, – заявляет спикер. Также в Уголовный кодекс предлагается ввести статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и ввести только пожизненное заключение за преступления против половой неприкосновенности детей. Свои вопросы и предложения докладчику озвучили участники встречи. Например, о необходимости ввести алгоритм помощи женщинам и детям в селе предложила депутат Мажилиса Парламента РК Каракат Абден. – В Казахстане 40% населения проживает в сельской местности. Большая часть многодетных семей живет в аулах. И это правильная инициатива – усилить работу в регионах, потому что мы видим, что самые страшные преступления происходят в селах. Предлагаю создать четкий алгоритм для родителей, у которых дети подверглись насилию, чтобы взрослые знали, куда нужно обращаться за срочной помощью, – сказала депутат. В свою очередь ветеран педагогики, общественный деятель Рысты Жумабекова отметила, что необходимо организовать научное сопровождение по всем видам преступности, жертвами которых стали несовершеннолетние. – Когда что-то случается, мы видим только голые цифры. А почему так произошло, что стало причиной, – вот где корень зла. Да, радует, что в областях открываются центры психологической помощи. Но сегодня сами психологи не справятся с этой проблемой, нужна команда специалистов. Предлагаю также открывать центры ментального здоровья, где можно на ранней стадии диагностировать детей, которые подвергаются насилию, – предложила эксперт. Законы важно не только принимать, но и контролировать их исполнение. На этом заострила внимание директор Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова. По ее словам, сегодняшние защитные предписания насильникам на практике не работают. – Когда в семье происходит насилие над ребенком, то зачастую матери скрывают это. Хорошо, если побои, синяки и психологическое состояние вовремя заметят в школе учителя и психологи, а если нет? Поэтому важно ввести отдельную статью в уголовном законодательстве. Также предлагаю рассмотреть возможность перенести преступления в части нанесения легкого вреда здоровью в отношении детей в УК, – отметила Салтанат Турсынбекова. #дети #Образование #центр #защита #поддержка семей