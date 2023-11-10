В защиту ребенка

Об инициативе рассказали в ходе встречи «Благополучие детей: актуальные направления и эффективные практики защиты прав ребенка». Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова акцентировала внимание на том, что вопросы безопасности, здоровья, права, образования детей являются приоритетными для государства.

– Сегодня 58% населения – это дети и молодежь. Уже к 2030 году доля молодого поколения в стране составит 80%. Завтра они придут на смену нам, будут управлять государством. Поэтому уже сегодня мы должны создавать им условия для благополучной жизни, – отметила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в Казахстане внед­рена цифровая карта семьи, которая позволяет отслеживать социальное благополучие детей.

Чтобы объединить все виды помощи и действенно оказывать ее детям, в стране разработан законопроект по обеспечению безо­пасности детей. О нем подробно рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. Так, в каждом районе области будут созданы центры поддержки семьи.

– Мы выстраиваем единую сис­тему помощи ребенку, создавая центры по поддержке семьи в 152 районах страны. Например, в Туркестанской области сегодня действуют всего два центра по поддержке семьи на два миллиона населения. И находятся оба в Туркестане. А в области насчитывается 14 районов и три города. Представьте, многодетной женщине из далекого села нужно преодолеть сотни километров, чтобы приехать в город. А вдруг ей требуется срочная помощь? Поэтому важно в каждом районе открывать такие центры, где семьи получат все виды помощи, – говорит Динара Закиева.

Детский омбудсмен уверена, что ждать кризисной ситуации не стоит, поэтому законопроектом закреплена роль мобильных групп, которые будут заблаго­временно выявлять и оказывать помощь семьям.

Кроме того, по словам уполномоченного по правам ребенка, каждый день в стране фиксируются факты и попытки детского суицида.

– Каждый день 342 ребенка подвергаются домашнему насилию. И многие жертвы не знают, куда обращаться и где получить помощь. Для этого в каждом регионе откроют центры психологической поддержки. Специалисты будут работать с жертвами насилия, а также выявлять детей с суицидальным поведением, – пояснила Динара Закиева.

Отдельно Динара Закиева остановилась на ужесточении уголовного наказания за насилие над детьми.

– Мы вводим в Уголовный кодекс специальную статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего». Также в законопроекте предлагаем исключить примирение по всем преступлениям, связанным с насилием в отношении детей. На сегодня 30% случаев закрываются за примирением сторон. Фактичес­ки у ребенка нет права голоса в этом процессе, – заявляет спикер.

Также в Уголовный кодекс предлагается ввести статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и ввести только пожизненное заключение за преступления против половой неприкосновенности детей.

Свои вопросы и предложения докладчику озвучили участники встречи. Например, о необходимос­ти ввести алгоритм помощи женщинам и детям в селе предложила депутат Мажилиса Парламента РК Каракат Абден.

– В Казахстане 40% населения проживает в сельской местности. Большая часть многодетных семей живет в аулах. И это правильная инициатива – усилить работу в регионах, потому что мы видим, что самые страшные преступления происходят в селах. Предлагаю создать четкий алгоритм для родителей, у которых дети подверглись насилию, чтобы взрослые знали, куда нужно обращаться за срочной помощью, – сказала депутат.

В свою очередь ветеран педагогики, общественный деятель Рысты Жумабекова отметила, что необходимо организовать научное сопровождение по всем видам преступности, жертвами которых стали несовершеннолетние.

– Когда что-то случается, мы видим только голые цифры. А почему так произошло, что стало причиной, – вот где корень зла. Да, радует, что в областях открываются центры психологической помощи. Но сегодня сами психологи не справятся с этой проблемой, нужна команда специалистов. Предлагаю также открывать центры ментального здоровья, где можно на ранней стадии диагностировать детей, которые подвергаются насилию, – предложила эксперт.

Законы важно не только принимать, но и контролировать их исполнение. На этом заострила внимание директор Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова. По ее словам, сегодняшние защитные предписания насильникам на практике не работают.

– Когда в семье происходит насилие над ребенком, то зачастую матери скрывают это. Хорошо, если побои, синяки и психологическое состояние вовремя заметят в школе учителя и психологи, а если нет? Поэтому важно ввести отдельную статью в уголовном законодательстве. Также предлагаю рассмотреть возможность перенести преступления в части нанесения легкого вреда здоровью в отношении детей в УК, – отметила Салтанат Турсынбекова.