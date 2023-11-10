В защиту ребенка

Свежий выпуск
360
Асет Сыздыков

В каждом районе страны появятся центры поддержки семьи, которые будут комплексно оказывать помощь и защищать права детей.

фото из архива "КП"

Об инициативе рассказали в ходе встречи «Благополучие детей: актуальные направления и эффективные практики защиты прав ребенка». Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова акцентировала внимание на том, что вопросы безопасности, здоровья, права, образования детей являются приоритетными для государства.

– Сегодня 58% населения – это дети и молодежь. Уже к 2030 году доля молодого поколения в стране составит 80%. Завтра они придут на смену нам, будут управлять государством. Поэтому уже сегодня мы должны создавать им условия для благополучной жизни, – отметила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в Казахстане внед­рена цифровая карта семьи, которая позволяет отслеживать социальное благополучие детей.

Чтобы объединить все виды помощи и действенно оказывать ее детям, в стране разработан законопроект по обеспечению безо­пасности детей. О нем подробно рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. Так, в каждом районе области будут созданы центры поддержки семьи.

– Мы выстраиваем единую сис­тему помощи ребенку, создавая центры по поддержке семьи в 152 районах страны. Например, в Туркестанской области сегодня действуют всего два центра по поддержке семьи на два миллиона населения. И находятся оба в Туркестане. А в области насчитывается 14 районов и три города. Представьте, многодетной женщине из далекого села нужно преодолеть сотни километров, чтобы приехать в город. А вдруг ей требуется срочная помощь? Поэтому важно в каждом районе открывать такие центры, где семьи получат все виды помощи, – говорит Динара Закиева.

Детский омбудсмен уверена, что ждать кризисной ситуации не стоит, поэтому законопроектом закреплена роль мобильных групп, которые будут заблаго­временно выявлять и оказывать помощь семьям.

Кроме того, по словам уполномоченного по правам ребенка, каждый день в стране фиксируются факты и попытки детского суицида.

– Каждый день 342 ребенка подвергаются домашнему насилию. И многие жертвы не знают, куда обращаться и где получить помощь. Для этого в каждом регионе откроют центры психологической поддержки. Специалисты будут работать с жертвами насилия, а также выявлять детей с суицидальным поведением, – пояснила Динара Закиева.

Отдельно Динара Закиева остановилась на ужесточении уголовного наказания за насилие над детьми.

– Мы вводим в Уголовный кодекс специальную статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего». Также в законопроекте предлагаем исключить примирение по всем преступлениям, связанным с насилием в отношении детей. На сегодня 30% случаев закрываются за примирением сторон. Фактичес­ки у ребенка нет права голоса в этом процессе, – заявляет спикер.

Также в Уголовный кодекс предлагается ввести статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и ввести только пожизненное заключение за преступления против половой неприкосновенности детей.

Свои вопросы и предложения докладчику озвучили участники встречи. Например, о необходимос­ти ввести алгоритм помощи женщинам и детям в селе предложила депутат Мажилиса Парламента РК Каракат Абден.

– В Казахстане 40% населения проживает в сельской местности. Большая часть многодетных семей живет в аулах. И это правильная инициатива – усилить работу в регионах, потому что мы видим, что самые страшные преступления происходят в селах. Предлагаю создать четкий алгоритм для родителей, у которых дети подверглись насилию, чтобы взрослые знали, куда нужно обращаться за срочной помощью, – сказала депутат.

В свою очередь ветеран педагогики, общественный деятель Рысты Жумабекова отметила, что необходимо организовать научное сопровождение по всем видам преступности, жертвами которых стали несовершеннолетние.

– Когда что-то случается, мы видим только голые цифры. А почему так произошло, что стало причиной, – вот где корень зла. Да, радует, что в областях открываются центры психологической помощи. Но сегодня сами психологи не справятся с этой проблемой, нужна команда специалистов. Предлагаю также открывать центры ментального здоровья, где можно на ранней стадии диагностировать детей, которые подвергаются насилию, – предложила эксперт.

Законы важно не только принимать, но и контролировать их исполнение. На этом заострила внимание директор Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова. По ее словам, сегодняшние защитные предписания насильникам на практике не работают.

– Когда в семье происходит насилие над ребенком, то зачастую матери скрывают это. Хорошо, если побои, синяки и психологическое состояние вовремя заметят в школе учителя и психологи, а если нет? Поэтому важно ввести отдельную статью в уголовном законодательстве. Также предлагаю рассмотреть возможность перенести преступления в части нанесения легкого вреда здоровью в отношении детей в УК, – отметила Салтанат Турсынбекова.

#дети #Образование #центр #защита #поддержка семей

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
В фокусе – армейские будни
О генерале Жукене Марденове
Общими усилиями
Пора на работу
В контексте новых задач
Найти свою дорогу
Коль работать, так на совесть
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Так выглядит богатство
О климате, парниковых газах и экономике
Женское дело
Найти свою дорогу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]