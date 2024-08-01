В Жамбылской области вернули государству незаконно проданное имущество

Возврат активов , Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Жамбылской области выявлен факт незаконной продажи недвижимого коммунального имущества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: прокуратура Жамбылской области

«В 2008 году руководством коммунального государственного предприятия «Игилик» без организации конкурса напрямую третьим лицам продана производственная база данного учреждения за 270 тысяч тенге. При этом оценочная стоимость базы составляет 30 млн тенге. В 2022 году имущество заложили в залог в микрокредитную организацию для получения займа», - говорится в пресс-релизе.

По данному факту в октябре 2023 года прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя предприятия по ч.4 ст.362 УК (превышение должностных полномочий). По результатам расследования уголовное дело прекращено за истечением срока давности.

Вместе с тем, суд Жамбылской области в феврале этого года удовлетворил иск акимата, предъявленный на основании акта прокурорского надзора, о признании недействительным договоров купли-продажи и залога.

Апелляционной инстанцией 22 мая 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

Судебный акт вступил в силу, имущество возвращено государству.

 

 

 

#суд #экономика #прокуратура

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