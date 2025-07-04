Финансовые мошенники эволюционировали. Сейчас они «работают» в крупных колл-центрах на самом современном оборудовании и используют продвинутые психометодики. Как не попасться на крючок этим «мотивированным специалистам», рассказали в Отбасы банке

Каковы элементарные правила защиты от финансовых мошенников?

Для казахстанцев есть список лайфхаков как защитить себя от мошенников:

- избегайте разговоров с якобы «сотрудниками» банков, органов МВД, финансового мониторинга, Национального банка по звонкам, поступающим посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.п.). Операторы связи блокируют мошеннические звонки в сети GSM, поэтому мошенники подделывают номера и звонят с помощью мессенджеров;

- никому и никогда не оглашайте одноразовые SMS-коды, подтверждающие расходную операцию в вашем приложении банка;

- старайтесь не нажимать на неизвестные ссылки, приходящие в мессенджерах и в сети интернет. Если же вы прошли по ссылке, убедитесь, что вводите свои персональные данные на официальном и легитимном сайте. Не уверены – не авторизуйтесь;

- если просят скачать на телефон приложения или программы удаленного доступа, такие как «AnyDesk», «TeamViewer», то 99.9% вероятности, что это мошенники. Хотите сохранить свои деньги – соблюдайте цифровую гигиену и оберегайте свой телефон от «случайных связей»!

Еще один важный лайфхак – учите казахский язык!

Сотрудники МВД отрабатывают и ликвидируют организованные мошеннические группы на территории Казахстана. Поэтому, если вы подозреваете, что вам звонят мошенники, то они, скорей всего звонят из за рубежа и не говорят на казахском языке. Заговорив с ними на государственном языке, вы легко отобьете желание разговаривать с вами дальше.

Фишинг, вишинг и другие схемы: какие виды мошенничества угрожают казахстанцам сегодня

Мошенники используют одни и те же проверенные и, к сожалению, эффективные методы обмана, которые используют во всем мире. Отличаются только языки коммуникации. Расскажем подробнее по пунктам:

1. «Фишинг» – обманом заставляют вас пройти по мошеннической ссылке и оставить там свои личные данные, такие как логин и пароль от банковских приложений и т.д. Получив информацию, мошенники дистанционно смогут управлять вашими банковскими счетами.

2. «Вишинг» – тем же самым обманным способом вынуждают вас огласить свои данные и помочь им получить доступ к аккаунтам в мобильном и интернет-банкинге при телефонном разговоре (voice phishing).

3. «Социальная инженерия» - тот же вишинг, только обманывают вас мошенники, которые прошли специальное обучение и подготовку у специалистов по психоэмоциональному управлению.

Сейчас у мошенников есть свои собственные большие колл-центры, современное, дорогостоящее оборудование и программное обеспечение по подмене исходящих номеров телефонов. Они проводят внутренние тренинги по развитию навыков обмана и масштабированию самых эффективно-работающих методик и скриптов (шаблонов разговоров). У мошенников своя «корпоративная культура», есть бонусная система мотивации, их лидеры часто заказывают тренинги по управлению вниманием человека у дорогих специалистов-психологов. И все это только ради того, чтобы у звонящего вам человека была сильная мотивация обмануть вас и заполучить ваши деньги.

Доверяй, но проверяй!

Номер сотрудника, звонящего из банка, должен соответствовать номеру, указанному на официальном интернет-ресурсе банка. Звонки должны быть не в мессенджерах. Работники банка не будут запрашивать у вас персональные данные, такие как логин, пароль, одноразовый SMS-код.