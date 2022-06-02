Важен голос каждого

Конституционные поправки и вопросы, касающиеся предстоящего референдума, обсудили в Восточно-Казахстанской области.

Межрегиональная выездная встреча с общественностью ВКО, организованная Республиканским штабом по общественной поддержке референдума во главе с Толеубеком Мукашевым и с участием представителей общественных штабов, депутатов маслихатов городов Нур-Султана, Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской облас­тей, состоялась в Восточном Казахстане.

Участники мероприятия обсудили предлагаемые нововведения и значимость конституционной реформы для каждого казахстанца. В числе актуальных вопросов – участие граждан в управлении государством, укреп­ление правозащитной сферы и многое другое.

– Считаю, что поправки в Конституцию предложены для того, чтобы народ Казахстана мог принимать непосредственное участие в управлении государст­вом, так как, согласно Основному законы страны, именно он является источником власти, – подчеркнул секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

О работе Восточно-Казах­станского областного штаба по общест­венной поддержке референдума рассказал его председатель Олег Чернышов. По его словам, проведение референдума носит исторический характер.

– Членами нашего штаба был разработан и утвержден сетевой график мероприятий, разработан медиаплан, – отметил Олег Чернышов. – Мы поставили перед собой задачу – дойти до каждого восточноказахстанца и разъяснить суть предстоящих реформ. На сегодня проведено более 1 700 разъяснительных мероприятий, размещено свыше 600 агитационных баннеров и материалов, круглосуточно транс­лируются тематические ролики на LED-экранах, в общественных местах запущены аудио­ролики. Также областные и районные газеты подготовили специальные выпуски по разъяс­нению поправок. Информационный охват населения составляет 100%. Считаю, оценкой нашей работы будет процент голосующих восточноказахстанцев.

В свою очередь председатель Республиканского штаба по общественной поддержке референдума Толеубек Мукашев отметил высокий уровень проведенной в области работы и выразил уверенность, что восточноказахстанцы активно проявят свою гражданскую позицию и сделают осознанный выбор.