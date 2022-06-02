Свежий выпуск
Важен голос каждого
Александра Исаева

Конституционные поправки и вопросы, касающиеся предстоящего референдума, обсудили в Восточно-Казахстанской области.

Межрегиональная выездная встреча с общественностью ВКО, организованная Республиканским штабом по общественной поддержке референдума во главе с Толеубеком Мукашевым и с участием представителей общественных штабов, депутатов маслихатов городов Нур-Султана, Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской облас­тей, состоялась в Восточном Казахстане.

Участники мероприятия обсудили предлагаемые нововведения и значимость конституционной реформы для каждого казахстанца. В числе актуальных вопросов – участие граждан в управлении государством, укреп­ление правозащитной сферы и многое другое.

– Считаю, что поправки в Конституцию предложены для того, чтобы народ Казахстана мог принимать непосредственное участие в управлении государст­вом, так как, согласно Основному законы страны, именно он является источником власти, – подчеркнул секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

О работе Восточно-Казах­станского областного штаба по общест­венной поддержке референдума рассказал его председатель Олег Чернышов. По его словам, проведение референдума носит исторический характер.

– Членами нашего штаба был разработан и утвержден сетевой график мероприятий, разработан медиаплан, – отметил Олег Чернышов. – Мы поставили перед собой задачу – дойти до каждого восточноказахстанца и разъяснить суть предстоящих реформ. На сегодня проведено более 1 700 разъяснительных мероприятий, размещено свыше 600 агитационных баннеров и материалов, круглосуточно транс­лируются тематические ролики на LED-экранах, в общественных местах запущены аудио­ролики. Также областные и районные газеты подготовили специальные выпуски по разъяс­нению поправок. Информационный охват населения составляет 100%. Считаю, оценкой нашей работы будет процент голосующих восточноказахстанцев.

В свою очередь председатель Республиканского штаба по общественной поддержке референдума Толеубек Мукашев отметил высокий уровень проведенной в области работы и выразил уверенность, что восточноказахстанцы активно проявят свою гражданскую позицию и сделают осознанный выбор.

Популярное

Все
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Грани развития Алматы
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Под счастливым шаныраком
Гены, память и искусство
Работать днем и ночью
Железное вдохновение
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Раскраски на колесах
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Встреча с наблюдателями от СНГ
Опасное дно
Посвящается театру
Фактор идентичности и консолидации
Летний маршрут
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
У женсовета свои доводы
Свежий выпуск
Культурный диалог
Свежий выпуск
Взгляд со стороны
Свежий выпуск
Фактор идентичности и консолидации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]