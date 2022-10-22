Международное сотрудничество , Политика

Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования

В итальянской Венеции состоялась 132-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), в работе которой приняла участие казахстанская делегация в составе члена Венецианской комиссии от Казахстана, президента её Подкомиссии по институту омбудсмена - председателя Комиссии по правам человека при президенте РК Игоря Рогова, уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой, второго секретаря посольства РК в Итали Мухита Тлеужанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на секретариат Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, задачами которого являются анализ законов и их проектов, затрагивающих проблемы конституционного права и защиты прав человека. Казахстан является членом Венецианской Комиссии с 2012 года.

Одним из вопросов повестки сессии Венецианской комиссии было рассмотрение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Ранее обращение уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан о даче экспертного заключения было направлено в Комиссию в августе текущего года.

Комиссия утвердила заключение по проекту данного конституционного  закона. В целом, Комиссия приветствовала усилия Казахстана по укреплению правовой основы института Уполномоченного по правам человека и внесла ряд предложений по данному законопроекту.

В своем выступлении уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова проинформировала европейский орган и международную юридическую общественность о проведённой в стране конституционной реформе, подчеркнув, что в результате республиканского референдума были приняты конституционные поправки по приданию конституционного статуса данному институту. Результатом реформы стала разработка конституционного закона о статусе данного института. Он заменит действующий закон, принятый год назад.

"При разработке и обсуждении проекта конституционного закона для нас, существенной поддержкой на всех этапах законотворческого процесса стал уже проект заключения Комиссии с конкретными рекомендациями по улучшению содержания закона. В результате, более половины рекомендаций были учтены в проекте конституционного закона. Что касается других рекомендаций, то полагаем, что депутаты парламента обсудят их и примут соответствующие решения", - заявила Азимова.

Член Венецианской комиссии от Республики Казахстан, президент Подкомиссии по институту омбудсмена - председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов отметил, что как представитель Казахстана, он хочет попросить экспертов Комиссии приехать в начале следующего года в Астану и поучаствовать в изучении практики применения этого конституционного закона.

Он также сообщил, что в Казахстане недавно прошла вторая конституционная реформа. Президент Казахстана отныне избирается на 7 лет, но только на один срок, а судьям Конституционного Суда срок полномочий увеличен с 6 до 8 лет.

Руководство Венецианской комиссии позитивно отнеслось к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразило готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

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