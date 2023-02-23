Вертолет Казавиаспаса совершил жесткую посадку в ЗКО

В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет АО "Казавиаспас". Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов, передает Kazpravda.kz .

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"Причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место. Естественно, что мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года.

С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы", – уточнил Иманкулов.

Это был не спасательный рейс. На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме, отметил официальный представитель МЧС РК.