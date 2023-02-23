Вертолет Казавиаспаса совершил жесткую посадку в ЗКО

В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет АО "Казавиаспас". Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов, передает Kazpravda.kz.
"Причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место. Естественно, что мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года.
С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы", – уточнил Иманкулов.
Это был не спасательный рейс. На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме, отметил официальный представитель МЧС РК.