Весенний призыв: первая команда астанчан отправилась служить на границу

Столица,Армия
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Всего в ходе весеннего призыва из Астаны на срочную воинскую службу планируется отправить свыше тысячи человек

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках весеннего призыва на сборном пункте департамента по делам обороны города Астаны состоялась первая отправка 25 новобранцев в Зайсанский район Восточно-Казахстанской области в воинское подразделение Пограничной службы КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

В мероприятии приняли участие представители местных органов военного управления, столичного акимата, родные и близкие призывников.

– Служба в армии – это школа жизни, которая закаляет характер, развивает чувство ответственности и товарищества. Мы уверены, что каждый из вас достойно справится со своей задачей и станет надежным защитником страны, – напутствовал новобранцев начальник департамента по делам обороны города Астаны полковник Фархад Курмангажинов.

Всего в ходе весеннего призыва из Астаны на срочную воинскую службу планируется отправить свыше тысячи человек. Призывная кампания продлится до конца июня.

В период призывной компании местные органы военного управления проводят большую работу по информирорванию призывников и их родителей о порядке прохождения воинской службы и законодательно закрепленных социальных гарантиях.

Напомним, в период службы и в течение двух месяцев после увольнения на эту категорию граждан распространяется льгота по приостановке выплат по кредитам и займам. Кроме того, по программе «Срочник 2.0» для победителей боевого состязания предусмотрено поступление в вузы страны без сдачи ЕНТ по государственному гранту. При этом в первый год учебы студенту отдается приоритет на получение места в общежитии.

 

#армия #служба #новобранцы #проводы

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