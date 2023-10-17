Виновнику смертельного ДТП с неуправляемым автобусом вынесли приговор в Шымкенте

Общество
119
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Шымкенте вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого погибли 5 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

Фото: polisia.kz

Водитель неуправляемого автобуса Ю. был предан суду по части 4 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение вреда здоровью средней степени».

Как установил суд, 6 апреля 2023 года примерно в 17:08 Ю. по предварительной договоренности подменил водителя автобуса маршрута №21 Ж. и без путевого листа перевозил пассажиров.

Примерно в 18:25, завершив маршрут на конечной остановке «Метро» по улице Байтерекова, мужчина развернулся и остановился возле остановки. Затем он оставил автобус, чтобы зайти в туалет кафе, при этом не поставил транспорт на ручной тормоз.

Примерно в 18:28 автобус начал произвольно ехать по склону дороги в сторону улицы Назарбекова и, не доезжая 50 метров до светофора, вышел на встречную полосу. После на пересечении улиц Назарбекова и Байтерекова общественный транспорт наехал на стоявших у светофора пешеходов Е., О., Т., Т., Ж. и С.

В результате Е., Т. и О. от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Несовершеннолетние Т. и Ж. скончались по пути в областную детскую больницу.

Пострадавшая С. получила вред здоровью средней степени.

Потерпевшие простили подсудимого, наказание оставили на усмотрение суда.

«При определении вида и меры наказания Ю. в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевших, отсутствие судимости и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.

Мужчина получил 5 лет лишения свободы, с запретом 7 лет управлять автомобилями.

Иск потерпевшей С. удовлетворен.  

Приговор не вступил в силу.

#суд #гибель #ДТП #Шымкент #приговор #автобус

Популярное

Все
Спорт споткнулся о тендер?
А ведь могли решить на месте
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
«Арлан» в погоне за «Хумо»
Алексею не было равных
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Невозможные возможности
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
О Турции
…Дело рук самих утопающих
Картины Репинки здесь ждали
ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю
Только в рамках закона
Спросят про закредитованность населения
Тренинги для дебоширов
Пример трудолюбия и патриотизма
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Сотрудники невидимого фронта
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Горизонты для дронов
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Никогда не опускать руки
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инф…
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Невозможные возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]