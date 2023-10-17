Виновнику смертельного ДТП с неуправляемым автобусом вынесли приговор в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого погибли 5 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

Фото: polisia.kz

Водитель неуправляемого автобуса Ю. был предан суду по части 4 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение вреда здоровью средней степени».

Как установил суд, 6 апреля 2023 года примерно в 17:08 Ю. по предварительной договоренности подменил водителя автобуса маршрута №21 Ж. и без путевого листа перевозил пассажиров.

Примерно в 18:25, завершив маршрут на конечной остановке «Метро» по улице Байтерекова, мужчина развернулся и остановился возле остановки. Затем он оставил автобус, чтобы зайти в туалет кафе, при этом не поставил транспорт на ручной тормоз.

Примерно в 18:28 автобус начал произвольно ехать по склону дороги в сторону улицы Назарбекова и, не доезжая 50 метров до светофора, вышел на встречную полосу. После на пересечении улиц Назарбекова и Байтерекова общественный транспорт наехал на стоявших у светофора пешеходов Е., О., Т., Т., Ж. и С.

В результате Е., Т. и О. от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Несовершеннолетние Т. и Ж. скончались по пути в областную детскую больницу.

Пострадавшая С. получила вред здоровью средней степени.

Потерпевшие простили подсудимого, наказание оставили на усмотрение суда.

«При определении вида и меры наказания Ю. в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевших, отсутствие судимости и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.

Мужчина получил 5 лет лишения свободы, с запретом 7 лет управлять автомобилями.

Иск потерпевшей С. удовлетворен.

Приговор не вступил в силу.