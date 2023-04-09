Возросло число погибших при наезде автобуса в Шымкенте

Число погибших в результате наезда автобуса в Шымкенте увеличилось до пяти, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

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Еще один человек скончался от наезда неуправляемого автобуса в Шымкенте. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия от полученных травм погиб еще один человек.

Количество погибших возросло до пяти. Всего в результате аварии пострадало 6 человек. Трое из них погибли на месте.

Трое пострадавших госпитализированы. Два пациента, доставленные в областную детскую больницу и перинатальный центр, скончались от тяжелых травм, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Шестая пострадавшая — 18-летняя девушка. Она находится в городской клинической больнице. По данным врачей, жертва ДТП получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.

Напомним, вчера, 8 апреля, около 18:30 на пересечении двух улиц возле ТЦ "Метро" автобус без водителя, выехал на встречку и сбил 6 человек, стоящих на пешеходном переходе.