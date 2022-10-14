Вклад в продовольственную безопасность

На 5-й Генеральной Ассамблее Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) государства-члены приняли важные программы для дальнейшего развития сельского хозяйства и решения проблем продовольственной безопасности, особенно в Африке.

Об этом на брифинге в Астане рассказали директор Управления программ и проектов доктор Исмаил Абдельхамид, директор Управления международного сотрудничества и гуманитарной помощи посол Даулет Ембердиев и советник Его Превосходительства Генерального директора IOFS посол Мурат Ташибаев.

Они отметили: IOFS – специа­лизированное учреждение Организации Исламского сот­рудничества (ОИС), уполномоченное обеспечивать устойчивую продовольственную безопасность в пределах географии ОИС посредством социально-экономического развития и систематического продвижения целевых программ, связанных с сельским хозяйством, наукой и технологиями, гуманитарной помощью, торговлей продуктами питания и инвестициями среди государств – членов ОИС. IOFS провозгласила 2022 год Годом Африки для разработки и реализации соответствую­щих проектов, направленных на развитие континента при поддержке государств-членов и других заинтересованных сторон, включая международные организации.

Спикеры отметили, что Афри­ка не в состоянии достичь цели в области устойчивого развития по ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности. Поэтому орга­низация постоянно рабо­тает с правительствами афри­канских стран и соответствующими партнерами над развитием сельскохозяйственного ландшафта Африки, для чего активизировала дея­тельность в различных государствах-членах в рамках планов стратегического развития.

Генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет в своем выс­туплении на 5-й Генеральной Ассамблее (5GA) представил отчет о мероприятиях, осуществленных за прошедший год. В частности, он отметил, что с сентября 2021 года наб­людается положительная динамика развития программ IOFS, государства-члены активно вовлечены в решение общих вопросов продовольственной безопасности.

В ходе ассамблеи государства-члены смогли обсудить и принять важные программы для дальнейшего развития сельского хозяйства и решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности, особенно в Африке. Так, секретариат IOFS после проведения соответствующего исследования предлагает создать шесть региональных продовольственных резервов. Учредить Зерновой фонд, который может стать важным инструментом для государств-членов по устранению различных факторов, дестабилизирующих ценовую политику на рынке зерна, при одновременном снижении ценового риска закупки сельскохозяйственной продукции, а также валютного риска при привлечении кредитов международных финансовых учреж­дений. Участники также отметили, что дополнительный импульс следует придать проектам Международной исламской ассоциации пищевой промышленности (IFPA) и фонда овцеводства.

Принимая во внимание многочисленные и разнообразные конфликты по всему миру, которые являются одной из основных причин разрушения инфраструктуры продовольственной безопасности, 5GA предложила государствам-членам и соответствующим учреждениям активизировать действия на национальном и региональном уровнях по приобретению, сохранению и использованию генетических ресурсов растений, улучшению генетических ресурсов животных для увеличения производства продуктов питания.

В этом контексте IOFS должна создать Центр для консолидации совместных усилий по хранению сельскохозяйственных генетических ресурсов в пределах географии ОИС. Центр будет создан при поддержке государств-членов и соответствующих институтов ОИС, а расположен в Казахстане.

Министерская сессия 5GA также приветствовала Таджикистан как полноправного члена IOFS и выразила благодарность Республике Чад за подписание Устава IOFS, увеличив количество государств-членов до 37. Во время сессии Азербайджан заявил, что принимаются все внутренние меры для того, чтобы страна стала полноправным государством – членом IOFS.