Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге

В казахстанских аэропортах за первое полугодие было обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги деятельности гражданской авиации за 6 месяцев этого года представлены в обзоре редакции сайта PrimeMinister.kz

Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 млн человек.

В этом году парк отечественных авиакомпаний пополнился на 5 единиц самолетов. География международных рейсов расширилась до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю. Среди новых направлений – Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Таиланд и другие.

Внутренние авиаперевозки осуществляются шестью авиакомпаниями: Air Astana, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, «Южное небо» и «Жетысу». Они выполняют рейсы по 53 маршрутам с частотой 640 рейсов в неделю.

«Для обеспечения транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма, субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 областях на сумму 6,6 млрд тенге – Туркестанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Абай, Жетысу, Павлодарская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Улытау», - сообщается в публикации.

В рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта завершено строительство нового пассажирского терминала аэропорта Алматы. Ведутся работы в аэропортах Кызылорды и Шымкента, финансируемые за счет частных средств. В мае текущего года, по поручению главы государства, началась реконструкция перрона и рулежной дорожки аэропорта города Балхаша. Также в этом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Павлодара, которая завершится в 2025 году.

«Эти инфраструктурные проекты позволят привести все аэропорты страны в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), повысить безопасность полетов и качество обслуживания. Для модернизации инфраструктуры аэропортов и развития авиационной отрасли привлекаются опытные инвесторы», - говорится в материале.

С Казахстана и казахстанских перевозчиков сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза. Это стало возможным благодаря заседанию Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии 15 мая, на котором были представлены предпринятые действия Казахстана по устранению ранее выявленных замечаний. ИКАО и Европейская Комиссия отметили Казахстан успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

В этом году открылся новый маршрут Т-916, проходящий через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана, который является дополнительным маршрутом для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию. С момента открытия маршрута было выполнено 19 полетов. Общая протяженность воздушного коридора Т-916 составляет более 2 тыс. км, из которых 437 км проходят над Узбекистаном, а остальные 1,7 тыс. км – над Казахстаном.