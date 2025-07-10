фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Нынешний год в Казахстане проходит под знаком Года рабочих профессий, в числе целей которого – обеспечить достойную поддерж­ку людям труда, поднять престиж их деятельности, показать важность их работы. В этом контексте церемонии награждения профессионалов разных сфер деятельности, которые регулярно проводятся в Акорде, воспринимаются как важный месседж: честный труд на благо страны всегда будет оценен по достоинству.

9 июля профессиональный праздник отмечали работники водного хозяйства Казахстана. Десятки тысячи специалистов этой сферы по всей стране обеспечивают самым ценным ресурсом как граждан, так и сельское хозяйство, различные отрасли экономики, внося вклад в развитие государства.

Накануне праздника многие из них были отмечены госнаградами, в том числе большая группа работников и ветеранов этой сферы была приглашена в Астану, чтобы получить заслуженные ордена и медали из рук Главы государства. Примечательно, что торжественная встреча, приуроченная ко Дню работников водного хозяйства, проходила в Акорде впервые.

Поздравляя участников церемонии с профессиональным праздником, Президент подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира.

– Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни. Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано Министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на то, что в стране по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специа­листов. Поэтому принимаются меры для решения этой проблемы.

Так, в 2024 году был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Количество грантов, выделяемых на эту специальность, увеличилось вдвое. Свыше 500 студентов обучаются за счет бюджетных средств. Выпускники вуза смогут трудоустроиться в рамках программы «С дипломом – в село!».

Налажено международное сотрудничество по подготовке специалистов для данной сферы, в частности, сейчас 120 работников отрасли в целях обмена опытом получают дополнительное обра­зование в Китае.

– Несомненно, особое внимание уделяется улучшению социальных условий работников водного хозяйства. Так, в 2024 году их заработная плата выросла на 25 процентов, также планируется ее дальнейшее увеличение в этом году. Одним словом, в данном направлении ведется системная работа, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что сегодня большинство жителей как городов, так и сел имеют доступ к чистой питьевой воде. Вместе с тем Президент обратил внимание на исключительную важность обеспечения водоснабжением еще порядка 500 сел. Также необходимо решить проблему очистки питьевой воды.

– Недаром в народе говорят: «даже за воду есть спрос» (судың да сұрауы бар), ведь испокон веков люди знали цену каждой кап­ле воды. Рациональное использование воды – весьма актуальная проблема. В повести «Шыңырау» выдаю­щегося писателя Абиша Кекилбаева хорошо раскрыты бесценные свойства воды и труд копателей колодцев. Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь – меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80 процентов потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектаров земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение – важнейшая стратегическая задача, – подчеркнул

Касым-Жомарт­ Токаев.

Он также обратил внимание на необходимость активного внедрения цифровых решений в эту сферу.

Большое значение для решения пробле­мы имеет формирование культуры рацио­нального и бережного использования воды, которая продвигается в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан». По озвученной Президентом информации, более 2 млн учащихся приняли участие в масштабном проекте «Экономь воду – сохраняй будущее!».

– Подрастающее поколение с детства должно бережно относиться к воде, – добавил Глава государства.

По мнению Президента, воп­рос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана.

– Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона. Надеемся на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон, – сказал Президент.

Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциу­ма стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству с государствами региона в прошлом году отечественные аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году, указал

Касым-Жомарт­ Токаев:­

– В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40 процентов уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества, – акцентировал он. – Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безо­пасности Казахстана.

В заключение Президент поблагодарил работников отрасли, которые вносят вклад в развитие водных ресурсов. Он подчерк­нул: вода оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и в целом на все сферы жизни. Именно поэтому так важно, чтобы живительная влага была чистой и доступной каждому.

– На протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала. Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его аква­тория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкрет­ные меры по сохранению Каспий­ского моря, озера Балхаш и других источников воды. Рацио­нальное отношение к воде – это путь к устойчивому будущему, а неразумное и бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к серьезным последствиям. В прошлом году несколько регионов сильно пострадали от масштабных наводнений. Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории Казах­стана.­ Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессио­нализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам, – подытожил свое выступление Глава государства.

На торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана.

В прошлом году утверждено почетное звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері». В День работников водного хозяйства оно было присвоено ряду ветеранов отрасли.

Вопросам, связанным с водой, в Казах­стане­ всегда уделялось большое внимание, и с 2023 года эта работа ведется централизованно профильным ведомством – Министерством водных ресурсов и ирригации, созданным по поручению Главы государства. Одна из задач ведомства – повышение уровня кадрового обеспечения отрасли с учетом имеющихся задач по повышению эффективности использования и охраны водных ресурсов, а также долгосроч­ной политики построения межгосударственных водных отношений.

Как рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сегодня выстраивается целая система подготовки кадров для отрасли и привлечения специалистов на работу в эту сферу.

Так, по информации главы ведомства, в этом году количество грантов на обучение по водным специальностям в казахстанских вузах будет увеличено. Средства из бюджета выделяются также на повышение квалификации работников водного хозяйства.

Появилась возможность отправиться на обучение по программе «Болашақ» по таким направлениям, как «Гидрогеология», «Водные ресурсы» и «Водная безопасность». Два гранта по этим специальностям уже выделены – один специалист проходит подготовку в Австра­лии, другой осенью отправится на обучение в США.

Международное сотрудничество по усилению кадрового потенциа­ла для водной отрасли налажено также с такими странами, как Китай (о чем говорил Президент в своем выступлении), США, Южная Корея, Япония, Нидерланды.

– В прошлом году мы подняли среднюю заработную плату в системе водного хозяйства на 25 процентов, в этом году с 1 июля было еще одно повышение – в среднем на 50 процентов. Оплата труда работников нижнего звена поднялась в два раза. В целом мы выровнялись по уровню средней зарплаты с такими отраслями, как электроэнергетика и ЖКХ, – отметил Нуржан Нуржигитов.

Сами работники отрасли также отмечают происходящие позитивные изменения. Так, начальник управления филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Владимир Егер, награжденный в Акорде орденом «Құрмет», отметил, что в последние годы сфере водного хозяйства уделяется самое пристальное внимание. Сам он в этой отрасли работает уже порядка 40 лет (последние 20 с лишним – на павлодарской части «Канала имени Каныша Сатпаева») и систему знает, что называется, «как родную».

По мнению Владимира Егера, решение Президента о создании профильного ведомства, занимаю­щегося всем комп­лексом вопросов, связанных с использованием и охраной водных ресурсов, было очень правильным и дало нужный эффект. Совершенствуется нормативно-правовая база, разработаны Концепция развития системы управления водными ресурсами и Комплекс­ный план по развитию водной отрасли, принят новый Водный кодекс, развивается межгосударственное сотрудничество в водной сфере. Ведется большая работа по модернизации инфраструктуры водного хозяйства, на эту работу выделяются большие средства.

– Это очень правильно, что на нашу сферу обращают особое внимание, что Глава государства видит и понимает важность задач и сложность нашей работы. Мы всячески должны заботиться о том, чтобы не остаться без ценнейшего ресурса. Ведь вода – наше достояние, без нее никуда. На ней завязана жизнь людей, городов и аулов. Сельское хозяйство, промышленность, энергетика – всем нужна вода. Поэтому для нас очень значимо, что наш труд получает признание, что наша сфера развивается, – отметил Владимир Егер.