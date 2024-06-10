Военнослужащие помогли восстановить сообщение через реку Бадам в Шымкенте

Специалисты инженерно-саперного подразделения войсковой части 35748 регионального командования «Юг» навели временный мост через реку Бадам в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

Мост, соединяющий микрорайон «Жанаталап» с городом, пришел в негодность. Более шести тысяч жителей густонаселенного массива оказались отрезанными от Шымкента.

«Для установки временного моста военные инженеры применили мостоукладчик ТММ-3 на базе автомобиля КрАЗ-255Б. В настоящее время движение по мосту уже началось. Его длина составляет 10,5 метров, грузоподъемность – 60 тонн. После поступления запроса от городского ДЧС об организации временной переправы через реку Бадам на место был направлен сводный отряд из 15 инженеров. Уже к вечеру они завершили установку металлического моста, по которому осуществляется проезд легкового транспорта и передвижение пешеходов», – поделился подробностями начальник инженерной службы войсковой части 35748 майор Ерик Раимов.

Отмечается, что ТММ-3 подходит для устройства мостовых переходов через препятствия длиной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Он способен выдержать колесную и гусеничную технику весом до 60 тонн.