Военнослужащий по контракту получил ранение в голову в Арыси

В Туркестанской области военнослужащий по контракту попал в больницу с ранением головы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz
Информация о случившемся появилась в соцсетях.
В пресс-службе Шымкентского гарнизона факт подтвердили.
«16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта», – говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», – отметили в ведомстве.