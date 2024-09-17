Военнослужащий по контракту получил ранение в голову в Арыси

Информация о случившемся появилась в соцсетях.

В пресс-службе Шымкентского гарнизона факт подтвердили.

«16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта», – говорится в сообщении.