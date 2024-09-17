Военнослужащий по контракту получил ранение в голову в Арыси

Чрезвычайные ситуации
84
Венера Баталова
корреспондент

В  Туркестанской области военнослужащий по контракту попал в больницу с ранением головы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация о случившемся появилась в соцсетях. 

В пресс-службе Шымкентского гарнизона факт подтвердили.

«16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта», – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», – отметили в ведомстве.

 

#ЧП #суицид #происшествие #военнослужащий

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
В чемпионате страны установилось двоевластие
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Покупал доверие за две тысячи тенге
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

В Казахстане обновили правила информирования и обучения нас…
Летучая мышь залетела в квартиру жителей Караганды
Итоги купального сезона подвели спасатели Астаны
Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]