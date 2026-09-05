260-й добровольный пожарный пост открылся в Казахстане

Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность 1 831 жителя двух сел

Фото: МЧС

В селе Туктибаев Казалинского района Кызылординской области открылось 260-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары», передает Kazpravda.kz.

Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность двух населенных пунктов - Туктибаева и Аконжи, где проживает 1 831 человек.

«Для нового формирования переданы пожарная автоцистерна с необходимым оборудованием и комплекты боевой одежды. Для постоянной связи с ближайшим пожарным подразделением также установлено стационарное средство связи», - сообщили в МЧС Казахстана.

Пост создан при поддержке спонсоров. В здании предусмотрены необходимые условия для несения службы добровольцами.

Открытие формирования позволит сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации в селах Туктибаев и Аконжа.