Военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка в ДР Конго

В Демократической республике Конго военный на похоронах своего ребенка застрелил 13 человек, включая девять детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на агентство РИА Новости .

Фото: / Al-hadji Kudra Maliro

Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей.

"По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка", — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен.