Военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка в ДР Конго
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор
В Демократической республике Конго военный на похоронах своего ребенка застрелил 13 человек, включая девять детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на агентство РИА Новости.
Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей.
"По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка", — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен.