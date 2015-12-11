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​Вооружен и эффективен
Антон СЕРОВ

В течение трех месяцев личный состав нового минно-трального корабля «Алатау», который должен поступить на вооружение Военно-морских сил ВС РК, обучался в центре подготовки иностранных специалистов на базе Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Минный тральщик построен на Средне-Невском судостроительном заводе в городе на Неве.

Наши моряки получили теоретические знания, а также навыки борьбы за живучесть и непотопляемость корабля, оттачивали свои действия во время пожара. Кроме того, личный состав корабля отработал приемы спасения на воде с помощью спасательного надувного плота и оказания первой медицинской помощи.

– Занятия начались 2 сентября, экипаж был разделен на группы по специальностям, – рассказал командир штурманской боевой части лейтенант Рамиль Бекташев. – На общем занятии мы изучали технические данные и устройство минно-трального корабля. В тренажерном комплексе прошла практическая тренировка по использованию спасательных средств и действиям личного состава в холодной воде.

Экипаж минного тральщика наблюдал и за строи­тельством, чтобы детально изучить свой корабль. Для выработки слаженнос­ти и быстроты действий на учебно-технической станции казахстанские воен­ные моряки отработали свои действия при возникновении пожара на судне и при получении различных повреждений корпуса корабля.

Минно-тральный корабль «Алатау» – первый рейдовый тральщик, который поступит на вооружение ВМС ВС РК. Он оснащен новейшим вооружением и техническими средствами, а в целях снижения магнитного поля корпус выполнен из стеклопластика и маломагнитной стали, что дает преи­мущество в ходе противоминных действий, в особенности на малых глубинах.

Как известно, минная опасность может парализовать всю деятельность морского флота, потому новый минно-тральный корабль «Алатау» – единст­венный в своем роде и является воплощением кораб­лей нового поколения. Отличительной особенностью этого рейдового тральщика от предыдущего поколения является применение современных средств борьбы с минами, таких как новейшие гидроакустические станции миноискания, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Он предназначен для противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части, оснащен интегрированной малогабаритной системой навигации и стабилизации, корабельным комплексом гидрометеорологического обеспечения, аппаратурой приема спутниковых навигационных сис­тем, аппаратурой глобальной морской системы связи, радиотрансляции и наблюдения.

Длина МТК «Алатау» составляет 32 м, ширина – 7 м, экипаж состоит из 14 человек. Максимальная скорость хода тральщика достигает 12 узлов, дальность плавания составляет 650 миль, в автономном плавании он может находиться 5 суток. Корабль водоизмещением порядка 165 тонн воо­ружен 30-миллиметровой артиллерийской установкой АК-306, пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм, а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». На минном тральщике также имеются средства защиты от ОМУ, системы универсальной водяной и магнитной защиты, противохимической вентиляции и тральное вооружение.

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