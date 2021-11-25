Вопросы духовности

Состоялась встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с Верховным муфтием Монгольской Республики Батырбеком Хадисом и Верховным муфтием Алтайского края Российской Федерации Жанболатом Охтаубаевым.
Как сообщает МИОР, священнослужители из Монголии и России прибыли для участия в международной научно-практической конференции «Независимый Казахстан и исламские ценности», приуроченной к 30-летнему юбилею Независимости республики и организованной Духовным управлением мусульман Казахстана.
В ходе встречи министр Аида Балаева подчеркнула, что религиозная ситуация в наших странах близка по развитию, так как государства уделяют значительное внимание и содействуют деятельности религиозных объединений. В свою очередь муфтии поделились своими предложениями по развитию сотрудничества между духовенствами стран.
Участники встречи также отметили, что организованная Духовным управлением мусульман Казахстана международная научно-практическая конференция показывает уровень открытости в развитии диалога и дальнейшего сотрудничества.