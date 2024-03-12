Вакцинацию детей от ВПЧ обсудили в Астане

В столице стартовал семинар-тренинг для медработников по вопросам вакцинации против ВПЧ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Участникам семинара представлены учебные модули с обновленной информацией о безопасности и эффективности вакцины против ВПЧ, профилактике онкологических заболеваний, в особенности, рака шейки матки.

— На сегодняшний день иммунизация является важной составляющей национальной политики нашей страны в сфере охраны здоровья населения. Вакцинация против ВПЧ позволит снизить уровень пораженности вирусом папилломы человека и развития онкологических заболеваний, особенно рака шейки матки (РШМ). В Казахстане ежегодно регистрируется порядка 1900 новых случаев РШМ, умирает от этой болезни более 600 женщин ежегодно, — отметила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК Зауре Ахметова.

В Казахстане проведение вакцинации против ВПЧ запланировано на третий квартал 2024 года.

Согласно рекомендации ВОЗ, желательной группой для вакцинации против ВПЧ являются девочки в возрасте 9-14 лет.

В соответствии с Национальным календарем вакцинации РК, учетом позиции ВОЗ и рекомендации Национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации населения в Республике Казахстан планируется проведение вакцинации девочкам в возрасте 11 лет.

С помощью вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) можно значительно снизить заболеваемость раком шейки матки, считает представитель ВОЗ в Казахстане.

— Проводя эффективные с финансовой точки зрения и основанные на фактических данных медико-санитарные мероприятия, в том числе вакцинацию девочек против вируса папилломы человека, а также скрининг и лечение предраковых поражений, и расширяя доступ к диагностике и лечению инвазивных форм рака, мы сможем ликвидировать рак шейки матки как проблему общественного здравоохранения и оставить эту болезнь в прошлом. Ни одна женщина не должна умирать от рака шейки матки. Давайте объединим наши усилия. Ликвидация рака шейки матки по силам всем странам, — подчеркнул глава странового офиса ВОЗ в РК Скендер Сыла, обращаясь к участникам семинара-тренинга.

Стоит отметить, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) используется более 15 лет и применяется в 135 странах мира, включая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.

В ведомстве напомнили, что 117 стран мира включили вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в свои национальные программы иммунизации, включая большинство стран Европы, США, Великобритании, Канады, Австралии и Латинской Америки.