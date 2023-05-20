Вопросы расширения торговых и транспортных связей между ЕC и Центральной Азией обсудили на экономическом форуме

Ожидается, что площадка экономического форума послужит основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото пресс-службы МИИР РК

В рамках ІІІ сессии форума участники обсудили вопросы развития транспортных коридоров, устранения узких мест на маршрутах и развития региональных связей, в том числе с Европой.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов подчеркнул, что Транскаспийский международный транспортный маршрут играет важную роль в развитии экономики и является одним из ключевых маршрутов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития на сегодняшний день заинтересовано в привлечении инвестиций для реализации проектов, в том числе в рамках инициативы Европейского Союза Global Gateway", отметил вице-министр.

Также в рамках форума были проведены двусторонние встречи с руководством транспортных и внешнеполитических ведомств Латвии, Румынии и Финляндии, нацеленные на обсуждение вопросов взаимного сотрудничества.

В целом ожидается, что площадка экономического форума послужит основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта.