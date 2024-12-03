Восемь разведанных участков в Прикаспийском бассейне возвратили государству

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос возврата государству разведочных участков в пределах Прикаспийского бассейна, где не исполняются контрактные обязательства и не ведутся работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О принимаемых мерах доложил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«В 2023-2024 годах в Прикаспийском бассейне выявлено восемь таких участков. Эти восемь контрактов на сегодня расторгнуты. Четыре участка в текущем году выставлены на аукцион, подписание по ним планируется до конца года. Остальные четыре участки будут выведены в следующем году, либо планируем по ним прямое подписание контрактов», — сообщил Ерлан Аккенженов.

Министерству энергетики поручено ускорить данную работу.

Также Олжас Бектенов отметил приоритеты в геологоразведке. Премьер-министр поручил поддерживать и развивать национальную горнорудную компанию «Тау-Кен Самрук».

«Мы должны в первую очередь передавать госкомпаниям наши подземные национальные богатства, исследовать их, развивать, разрабатывать, а затем привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена, и государство получит выгоду. Нужно шире использовать данный инструмент», — подчеркнул Олжас Бектенов.