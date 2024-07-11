Восточное крыло Букингемского дворца впервые открыли для публики

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В Букингемском дворце, лондонской резиденции британских монархов, отремонтировали парадное Восточное крыло, и с 15 июля здесь будут проводиться экскурсии для всех желающих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

В Восточном крыле дворца, где проходят многие торжественные мероприятия, находятся главный вход и центральный балкон, на который с 1851 года по большим праздникам выходят члены королевской семьи, чтобы поприветствовать публику.

На сам балкон посетителям выйти не разрешат, зато они смогут постоять перед балконной дверью и попытаться представить себе, что чувствуют члены королевской семьи, зная, что через мгновение на них будут устремлены взгляды тысяч собравшихся у дворца человек и объективы сотен фотокамер.

Ремонт занял более пяти лет, и теперь небольшие группы посетителей в сопровождении гида смогут осмотреть основные залы и прочие помещения, включая бальный зал и главный коридор, проходящий по всей длине крыла. Этот коридор знаменит, в частности, вывешенными там картинами известных мастеров прошлого, в том числе английского мастера портрета и пейзажного жанра Томаса Гейнсборо.

Конечно, не все крыло будет открыто для публики. Кроме балкона, в резиденции короля есть и другие помещения, вход в которые закрыт для всех, кроме членов королевской семьи и обслуживающего персонала.

Восточное крыло появилось в 1847-49 годах благодаря королеве Виктории, которая поручила архитектору Эдварду Блору разработать план перестройки Букингемского дворца, чтобы разместить ее растущую семью.

Раньше на этом месте был открытый двор, и Восточное крыло, замкнув этот двор, стало парадным фасадом дворца. В нем жила сама королева, принц Альберт и их дети. С тех пор многие годы Восточное крыло использовалось королевской семьей для официальных встреч и торжеств, и после ремонта эта традиция будет продолжена.

Решение открыть Восточное крыло для экскурсий, как пишет газета Daily Telegraph, отражает стремление короля Карла III сделать королевскую семью более открытой для публики.

Декор Восточного крыла для многих посетителей может оказаться неожиданным. Дело в том, что построили Восточное крыло Букингемского дворца на деньги, вырученные от продажи Королевского павильона в приморском Брайтоне, где любил проводить время король Георг IV. Содержимое павильона было перевезено в новое крыло дворца в Лондоне, а поскольку Георг IV обожал азиатское искусство и дизайн, главные залы Букингемского дворца оказались оформлены в китайском стиле.

Например, Желтая гостиная украшена китайскими обоями XVIII века, расписанными вручную и недавно отреставрированными.

Восточное крыло состоит из более чем 200 комнат. В крыле размещено около 3 000 предметов королевской коллекции, в том числе: более 200 картин выдающихся художников, 40 люстр, 1 100 предметов из керамики и стекла, 100 зеркал, 30 часов, 200 книг, 300 предметов изысканной мебели, 560 предметов повседневной мебели, 40 гобеленов и настенных драпировок.

В Желтой гостиной также стоят две шестиугольные китайские фарфоровые пагоды и часы с двумя бирюзовыми китайскими львами.

Экскурсии завершатся в Центральном зале, украшенном недавно отреставрированной стеклянной люстрой в форме цветка лотоса и двумя китайскими шелковыми настенными драпировками XVIII века, подаренными королеве Виктории на ее бриллиантовый юбилей в 1897 году.

Экскурсии будут проходить ежедневно с 15 июля. Билет стоит 75 фунтов стерлингов. Восточное крыло будет открыто для туристов до 25 сентября.