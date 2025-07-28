ВОЗ: Казахстан признан одним из лидеров в борьбе с вирусными гепатитами в ЦА

Здравоохранение
112

Ежегодно 28 июля во всех странах отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2016 году стартовала Глобальная программа ВОЗ по ликвидации вирусного гепатита С к 2030 году. ВОЗ признали Казахстан лидером в выполнении данной программы в Центральной Азии и на пространстве СНГ. Вирусные гепатиты остаются значительной глобальной проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, они являются второй по значимости инфекционной причиной смертности, унося 1,3 млн жизней ежегодно, что эквивалентно 3500 смертям в день. В 2022 году с хроническим гепатитом В жили около 254 млн человек, а с хроническим гепатитом С — примерно 50 млн.

Ежегодно регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев гепатита В и почти 1 млн новых случаев гепатита С.

ВОЗ стремится сократить число новых случаев инфицирования на 90% и смертность на 65% к 2030 году. В Казахстане на «Д» учете с диагнозом «вирусный гепатит В» в 2024 году состояло 33 462 человека, с хроническим вирусным гепатитом С — 35 984 человека. Впервые взятых на диспансерный учет с гепатитом В составило 5360 человек, с гепатитом С — 8470 человек. Так, по итогам 2024 года, порядка 400 000 человек в Казахстане прошли исследование на выявление вирусного гепатита В и С, а также более 30 тысяч взрослых пациентов получили противовирусную терапию.

Для сравнения, в 2023 году общая заболеваемость вирусным гепатитом в Казахстане составила 10,23 случая на 100 000 населения. Тогда наблюдался рост случаев вирусного гепатита А, а также хронических форм гепатитов В и С. Данные за 2024 год показывают наращивание усилий по активному выявлению и лечению.

В 2025 году кампания “Борьба с гепатитом: разрушим преграды" призывает к устранению факторов, препятствующих элиминации гепатита и эффективной профилактике рака печени. Она подчеркивает необходимость внедрения комплексных мер, включая вакцинацию, безопасные инъекции и снижение негативных воздействий на печень.

На сегодня существуют безопасные вакцины и эффективные методы лечения гепатита В, а также препараты, полностью излечивающие гепатит С. Вакцинация против гепатита В предотвращает развитие заболевания на 95% и опосредованно защищает от вируса гепатита D. В Казахстане с 1998 года в первый же день рождения дети в роддоме получают вакцину, которая защищает их от инфицирования вирусным гепатитом. В гепатологических центрах республики проводятся скрининговые исследования. Сейчас задача специалистов заключается в разработке комплекса мер по профилактике возникновения этого заболевания.

Отечественная гепатология располагает всеми видами специлизированной медицинской помощи для лечения хронических заболеваний печени, в том числе вирусных гепатитов. Учитывая бремя вирусного гепатита, системой здравоохранения РК уделяется большее внимание борьбе с этим заболеванием - профилактике, скрининговым осмотрам и лечению. По всей стране проводятся просветительские акции с целью повышения информированности населения о вирусных гепатитах, мерах по предупреждению заражения и их распространения, пропаганды здорового образа жизни среди населения, формирования солидарной ответственности каждого взрослого человека за свое здоровье и здоровье детей.

Отметим, гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы А, В, С, D и Е. Наиболее частой причиной смерти являются гепатиты B и C, ежегодно унося жизни 1,3 млн человек. Лидирующие позиции среди причин, приводящих к циррозу печени, занимают вирусные гепатиты, алкогольное и неалкогольное жировое поражение печени, а также аутоиммунные и метаболические заболевания печени.

Защититься от гепатита можно двумя способами: соблюдать гигиену (это важно для защиты от вирусов А и Е), соблюдать осторожность при переливании крови и при половых контактах - это поможет предохраниться от вирусов В и С; сделать прививку или с помощью противовирусных препаратов.

"Как правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и В, а препараты показывают эффективность в 95% случаев. Минздрав Казахстана призывает каждого гражданина ответственно относиться к своему здоровью, проходить своевременную диагностику и пользоваться доступными методами защиты от гепатита", - говорят в Минздраве.

#медицина #Минздрав #гепатит

Популярное

Все
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Определены сроки обучения и каникул для школьников РК
В Казахстане начали использовать ИИ для передачи показаний газа
Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Гидрогеологический Атлас Казахстана — стратегический ресурс в эпоху водных вызовов
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей дошкольным образованием
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
Первые медали Универсиады-2025
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Инновационное лечение брадикардии без кардиостимулятора при…
В Минздраве опровергли слухи о повышении стоимости медуслуг
Как защититься от вируса чикунгунья – рекомендации Минздрав…
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]