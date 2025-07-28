Ежегодно 28 июля во всех странах отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2016 году стартовала Глобальная программа ВОЗ по ликвидации вирусного гепатита С к 2030 году. ВОЗ признали Казахстан лидером в выполнении данной программы в Центральной Азии и на пространстве СНГ. Вирусные гепатиты остаются значительной глобальной проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, они являются второй по значимости инфекционной причиной смертности, унося 1,3 млн жизней ежегодно, что эквивалентно 3500 смертям в день. В 2022 году с хроническим гепатитом В жили около 254 млн человек, а с хроническим гепатитом С — примерно 50 млн.

Ежегодно регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев гепатита В и почти 1 млн новых случаев гепатита С.

ВОЗ стремится сократить число новых случаев инфицирования на 90% и смертность на 65% к 2030 году. В Казахстане на «Д» учете с диагнозом «вирусный гепатит В» в 2024 году состояло 33 462 человека, с хроническим вирусным гепатитом С — 35 984 человека. Впервые взятых на диспансерный учет с гепатитом В составило 5360 человек, с гепатитом С — 8470 человек. Так, по итогам 2024 года, порядка 400 000 человек в Казахстане прошли исследование на выявление вирусного гепатита В и С, а также более 30 тысяч взрослых пациентов получили противовирусную терапию.

Для сравнения, в 2023 году общая заболеваемость вирусным гепатитом в Казахстане составила 10,23 случая на 100 000 населения. Тогда наблюдался рост случаев вирусного гепатита А, а также хронических форм гепатитов В и С. Данные за 2024 год показывают наращивание усилий по активному выявлению и лечению.

В 2025 году кампания “Борьба с гепатитом: разрушим преграды" призывает к устранению факторов, препятствующих элиминации гепатита и эффективной профилактике рака печени. Она подчеркивает необходимость внедрения комплексных мер, включая вакцинацию, безопасные инъекции и снижение негативных воздействий на печень.

На сегодня существуют безопасные вакцины и эффективные методы лечения гепатита В, а также препараты, полностью излечивающие гепатит С. Вакцинация против гепатита В предотвращает развитие заболевания на 95% и опосредованно защищает от вируса гепатита D. В Казахстане с 1998 года в первый же день рождения дети в роддоме получают вакцину, которая защищает их от инфицирования вирусным гепатитом. В гепатологических центрах республики проводятся скрининговые исследования. Сейчас задача специалистов заключается в разработке комплекса мер по профилактике возникновения этого заболевания.

Отечественная гепатология располагает всеми видами специлизированной медицинской помощи для лечения хронических заболеваний печени, в том числе вирусных гепатитов. Учитывая бремя вирусного гепатита, системой здравоохранения РК уделяется большее внимание борьбе с этим заболеванием - профилактике, скрининговым осмотрам и лечению. По всей стране проводятся просветительские акции с целью повышения информированности населения о вирусных гепатитах, мерах по предупреждению заражения и их распространения, пропаганды здорового образа жизни среди населения, формирования солидарной ответственности каждого взрослого человека за свое здоровье и здоровье детей.

Отметим, гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы А, В, С, D и Е. Наиболее частой причиной смерти являются гепатиты B и C, ежегодно унося жизни 1,3 млн человек. Лидирующие позиции среди причин, приводящих к циррозу печени, занимают вирусные гепатиты, алкогольное и неалкогольное жировое поражение печени, а также аутоиммунные и метаболические заболевания печени.

Защититься от гепатита можно двумя способами: соблюдать гигиену (это важно для защиты от вирусов А и Е), соблюдать осторожность при переливании крови и при половых контактах - это поможет предохраниться от вирусов В и С; сделать прививку или с помощью противовирусных препаратов.