Возраст не по паспорту, а по состоянию души

В Центральный парк культуры и отдыха со всех сторон стекались люди. Нарядные бабушки спешили, переговариваясь на ходу, смеялись и что-то рассказывали семенящим рядом смущенным внукам. Все торопились на празднование Наурыза.

Праздничное мероприятие «Қош келдің, әз-Наурыз» для своих подопечных уже второй год проводит Центр активного долголетия, в этот раз совместно с Медеуским и Бостандыкским отделениями. Обещанный ливень словно решил подождать и не портить настроение участникам – уж такие радостные и смешливые тетушки собрались перед летней парковой сценой.

Ароматы праздничных яств щекотали ноздри уже на входе в старейший городской парк. Гости рассаживались на только что просохших после зимы скамейках.

В программе праздничного концерта гостям были предложены театрализованные представления, дефиле и демонстрация нацио­нальной одежды возрастными моделями, выступления хоровых и танцевальных коллективов центров, выставка картин и национального прикладного творчества, а также угощения – наурыз-көже и баурсаки.

– Я очень рада, что в Казахстане возрождаются национальные традиции и появился день на­ционального костюма, – говорит участница модельной группы ЦАД Роза Раздыкова. – Горжусь, что мне выпала честь представлять национальные наряды на высоком подиуме в Милане и Венеции. Я почувствовала себя проводником между поколениями, ведь так важно, чтобы наши дети и внуки гордились своими корнями, знали традиции.

На праздничном фестивале «Кош келдің, әз-Наурыз» была организована выставка декоративно-прикладного искусства. В ней задействовали педагогов и услугополучателей – так официально называются воспитанники ЦАДов.

– Готовиться к выставке мы начали с момента открытия нашего ЦАДа, – говорит заведующая Центром активного долголетия Медеуского района Лилия Баймуратова. – ДПИ и ИЗО посещают около 60–70 человек, на выставке продемонстрированы их работы. Творениями наших учеников мы оформляем залы, кабинеты, этажи центра. В основном посещают эти кружки бабушки, во время занятий они могут петь песни, рассказывать о народных традициях. Очень мило за этим наблюдать. Есть дамы, которые приходят на пару часов раньше времени, берут ключи от кабинета и рисуют или работают с бисером. Им это очень нравится.

А тем временем со сцены звучат чарующие звуки домбры. Выступает ансамбль «Асем-Ай», возраст участниц от 61 года до 75 лет. Многие из них пришли на уроки домбры, не зная ни нот, ни мелодий. Но благодаря профессиональным педагогам за несколько месяцев осваивают азы, а спустя полгода могут участвовать в ансамбле.

– У нас три группы учеников – начинающие, продолжающие и участницы ансамбля – самые продвинутые, – говорит музыкальный руководитель коллектива Нурболат Исаев. – Мужчины приходят редко и не задерживаются надолго. А бабушки невероятно талантливые. Им в удовольствие самостоятельно находить одежду для выступлений, они прилежные и настойчивые. Больше всего люблю момент, когда происходит маленькое чудо – человек берет в руки национальный ин­струмент, извлекает первые звуки, у него загораются глаза и на лице расплывается улыбка.