Впереди – золотой век казахской музыки

Культура
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы состоялся концерт-презентация сборника «Произведения казахстанских композиторов из репертуара камерного оркестра Giovani Talenti», изданного в рамках государственного гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

фото из архива "КП"

Мероприятие приурочили к дню рождения основателя академической музыкальной культуры Казахстана Ахмета Жубанова – ему 29 апреля исполнилось 119 лет.

Сборник объединяет сочинения современных казахстанских авторов, адаптированных для камерного оркестра. Он призван расширить национальный репертуар, доступный для молодых исполнителей. Автор проекта – магистрант Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, лауреат международных конкурсов, дирижер Аршат Шарип. В 2024 году он стал одним из победителей государственного конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» по направлению «Культура».

– Служение отечественной музыке – одна из главных моих задач на сегодняшний день, – сказал музыкант.

Последние три года Аршат Шарип дирижирует камерным оркестром Giovani Talenti, соз­данным при Казахской специа­лизированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. А. Жубанова.

– Наше направление – это в основном академическая классическая музыка, – говорит Аршат Шарип. – Например, 26 мая в Большом зале Казахской филармонии мы совместно с оркестром «Камерата Казахстана» исполним произведения Чайковского, концерты Баха и Вивальди. Но пройти мимо казахской музыки я тоже не могу. Когда мы начинаем исполнять ее с Giovani Talenti, то происходит что-то удивительное. Казахскую музыку казахские дети чувствуют на каком-то генетическом уровне. Видя, как быстро и легко у нас все получается, я вначале удивлялся, а теперь просто тихо радуюсь, работая с таким талантливым и заинтересованным коллективом. Эти дети знают, какой штрих, подача и динамика требуются для исполнения казахской музыки, их нужно просто направлять и вдохновлять, а это уже задача дирижера, то есть моя.

Когда в декабре 2024-го Аршат Шарип выиграл учрежденный Главой государства грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», это, по его словам, стало для него неожиданностью.

– Летом прошлого года увидел объявление в Instagram Министерства культуры и информации о государственном конкурсе грантов по направлению «Культура», – рассказывает он. – Подал свой проект – сборник произведений казахстанских композиторов из репертуара камерного оркестра Giovani Talenti. Его требовалось издать, чтобы он разошелся по всем музыкальным коллективам респуб­лики. Дело в том, что произведений для камерного оркестра по сравнению с симфоническим или казахским народным оркестрами намного меньше, а мы поставили перед собой цель повсеместно популяризировать казахскую музыку. Грант для меня не просто победа – я рад, что казахскую музыку и хотят, и могут продвигать на уровне государства.

В сборник вошли наиболее известные произведения отечественных композиторов. Среди авторов – Карина Измаилова, правнучка великого Ахмета Жубанова и внучка Газизы Жубановой, а также ученики музыкальной школы им. А. Жубанова – скрипач Алдиар Жумагазиев и пианист Альтаир Толемис, которые, решив попробовать себя в композиторском ремесле, переработали музыку к казахской народной песне «Дударай».

Сегодня, как утверждает Аршат Шарип, важно подавать массовому слушателю качественные музыку и исполнение.

– Если будет это, то в музыкальном искусстве Казахстана наступит золотой век. Этот день не так далек, мы обязательно к нему придем, – уверен музыкант. – Для этого нужна качественная работа всех музыкальных сообществ: это и композиторы, и исполнители, и инструменталисты, и дирижеры, и концерт­ные залы с хорошей акустикой. Должно сойтись много разных звезд, чтобы получился хороший музыкальный продукт, который будет востребован слушателем.

#Алматы #концерт #Ахмет Жубанов #Giovani Talenti

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