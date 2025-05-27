Фото: Минздрав

В Мангистауской области впервые была проведена сложная операция на сердце беременной женщины. Таким образом, врачи-кардиохирурги за два часа спасли жизни матери и ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Пациентка 1997 года рождения была беременна третьим ребенком. По словам врачей, ее экстренно доставили из Жанаозена санитарной авиацией в областную многопрофильную больницу.



После всестороннего обследования был поставлен диагноз: острый инфекционный эндокардит митрального клапана, недостаточность митрального клапана III–IV степени, легочная гипертензия.

Кардиохирурги провели телемедицинский консилиум со специалистами Национального научного кардиохирургического центра и приняли решение провести операцию на региональном уровне.

«Мы провели операцию по замене митрального клапана. Наша цель заключалась в том, чтобы сохранить жизнь как матери, так и ребенка. Поэтому мы старались провести операцию как можно быстрее. Ведь во время такой операции сердцебиение матери временно останавливается. Кроме того, мы используем препараты для разжижения крови, что может негативно повлиять на плод. Во время операции акушеры-гинекологи проводили УЗИ плода и постоянно контролировали его состояние. Благодаря этому удалось избежать осложнений и достичь хорошего результата», – рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Мангистауской областной многопрофильной больницы Ербол Кудабаев.

После операции пациентка проходила лечение в реанимационном отделении, затем была переведена в общее отделение. Сейчас ее состояние стабильное, она чувствует себя хорошо и самостоятельно передвигается. Беременность продолжается.

Операцию провели кардиохирург Агзам Алдашев и Ербол Кудабаев. В ней также участвовали акушер-гинеколог Юлия Досаханова, анестезиологи-реаниматологи Бакытжан Балгалыев и Маулен Жумадиллаев.