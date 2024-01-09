Время осмыслить контуры будущего

Книга показывает состояние, ключевые тренды и контуры трансформации политической системы государства, общества, экономики и внешней политики нашей страны.

Поставив задачу по реформированию всей системы государственного управления, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал мощный импульс трансформации общественной жизни. Представленный в книге анализ общественной жизни Казахстана позволяет детально рассмотреть нынешнюю ситуа­цию как отправную точку на пу­ти дальнейшей модернизации.

Один из авторов исследования, директор КИСИ Еркин Тукумов отметил, что монография является комплексным анализом текущей ситуации во внутренней, внешней и экономической политике государства.

– Мы исследовали содержание и этапы государственной политики. Стабильно функционирую­щие институты государства и управления, эффективное осуществление внешней и внутренней политики – то, чего достиг Казахстан за время независимос­ти, – остаются нашей повесткой и на будущее. Те крупные перемены и вызовы XXI века, с которыми государство сталкивается сегодня, ведут к необходимости масштабных изменений государственной политики, – отмечает директор КИСИ.

Авторы предложили несколько сценариев государственного управления в Казахстане. Например, инновационное госуправление с цифровыми технологиями как локомотивами национальной экономики. Так, исследование GovTech Maturity («Зрелость гостехнологий»), проведенное Всемирным банком, включило Казахстан в 2022 году во вторую из четырех групп стран с высоким стремлением к развитию цифровых государственных технологий.

Государство делает многое, чтобы граждане страны независимо от места жительства участвовали в процессах принятия решений по самым насущным вопросам социальной и госполитики. Один из таких примеров гражданского участия в управлении на местном уровне – бюджет народного участия, позволяющий жителям участвовать в распределении бюджета города на проекты по его благоустройству.

Авторский коллектив представил комплексный анализ общест­ва Казахстана – нашего самого главного стратегического актива государства. Как выглядит наше население с точки зрения демографии, какова динамика уровня жизни, какие ценности разделяет наше общество и как развивается политический активизм на современном этапе – фундаментальные и важные вопросы, на которые дают ответы наши авторы.

Так, по демографическим данным, Казахстан входит в число регионов мира, где все еще сохраняется высокая рождаемость. По прогнозам на 2050 год, чис­ленность населения Казахстана составит 26 млн человек. В монографии предпринят анализ динамики ценностного сознания казахстанцев и дано определение доминирующих ценностных ориентаций в социуме. Базовые ценности современных казахстанцев были определены по шкале «ценности выживания⁄самовыражения», где установлены три ценностных типа в казахстанском социуме. Первый тип – придерживающиеся материалистических ценностей, они составляют треть населения. Второй – это население, исповедующее смешанные ценности (50–60%), и третий тип – исповедующие современные постматериалистические ценности (3–5%).

Сегодня Казахстан классифицируется как страна с высоким уровнем человеческого развития. Согласно последнему рейтингу Индекса человеческого развития, наша страна занимает 56-е место среди 191 страны (в сравнении с 2000-ми годами, когда Казахстан был на 79-м месте), что свидетельствует о значительных успехах в обеспечении благосостояния наших граждан.

– Главный вызов для нас сейчас – это построение постнефтяной экономики. Я считаю, что Послание Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана» направлено именно на решение этой задачи. В нашей монографии мы представили свое видение построения так называемой сложной экономики и определили ряд стратегических ориентиров для обеспечения долгосрочной устойчивости страны. Это вопросы диверсификации отраслей экономики, экспортной корзины, денежно-кредитной политики, развития человеческого капитала, предпринимательства, инклюзивного и низкоуглеродного развития, – говорит Еркин Тукумов.

Мир очень быстро меняется, и эти изменения сопровождаются нарастающей геополитической турбулентностью и неопределенностью. С другой стороны, будущее выглядит не только как вызов, но и как возможность. Казахстану предстоит большая работа по укреплению международных и региональных позиций. Внешнеполитическая повестка должна строиться на прагматизме, многовекторности и ориентироваться на конкретные результаты.