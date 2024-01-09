Время осмыслить контуры будущего Статьи 9 января 2024 г. 2:00 2 Игорь Прохоров Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК презентовал коллективную монографию «Казахстан-2023: тенденции настоящего и контуры будущего». фото предоставлено КИСИ при Президенте РК Книга показывает состояние, ключевые тренды и контуры трансформации политической системы государства, общества, экономики и внешней политики нашей страны. Поставив задачу по реформированию всей системы государственного управления, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал мощный импульс трансформации общественной жизни. Представленный в книге анализ общественной жизни Казахстана позволяет детально рассмотреть нынешнюю ситуацию как отправную точку на пути дальнейшей модернизации. Один из авторов исследования, директор КИСИ Еркин Тукумов отметил, что монография является комплексным анализом текущей ситуации во внутренней, внешней и экономической политике государства. – Мы исследовали содержание и этапы государственной политики. Стабильно функционирующие институты государства и управления, эффективное осуществление внешней и внутренней политики – то, чего достиг Казахстан за время независимости, – остаются нашей повесткой и на будущее. Те крупные перемены и вызовы XXI века, с которыми государство сталкивается сегодня, ведут к необходимости масштабных изменений государственной политики, – отмечает директор КИСИ. Авторы предложили несколько сценариев государственного управления в Казахстане. Например, инновационное госуправление с цифровыми технологиями как локомотивами национальной экономики. Так, исследование GovTech Maturity («Зрелость гостехнологий»), проведенное Всемирным банком, включило Казахстан в 2022 году во вторую из четырех групп стран с высоким стремлением к развитию цифровых государственных технологий. Государство делает многое, чтобы граждане страны независимо от места жительства участвовали в процессах принятия решений по самым насущным вопросам социальной и госполитики. Один из таких примеров гражданского участия в управлении на местном уровне – бюджет народного участия, позволяющий жителям участвовать в распределении бюджета города на проекты по его благоустройству. Авторский коллектив представил комплексный анализ общества Казахстана – нашего самого главного стратегического актива государства. Как выглядит наше население с точки зрения демографии, какова динамика уровня жизни, какие ценности разделяет наше общество и как развивается политический активизм на современном этапе – фундаментальные и важные вопросы, на которые дают ответы наши авторы. Так, по демографическим данным, Казахстан входит в число регионов мира, где все еще сохраняется высокая рождаемость. По прогнозам на 2050 год, численность населения Казахстана составит 26 млн человек. В монографии предпринят анализ динамики ценностного сознания казахстанцев и дано определение доминирующих ценностных ориентаций в социуме. Базовые ценности современных казахстанцев были определены по шкале «ценности выживания⁄самовыражения», где установлены три ценностных типа в казахстанском социуме. Первый тип – придерживающиеся материалистических ценностей, они составляют треть населения. Второй – это население, исповедующее смешанные ценности (50–60%), и третий тип – исповедующие современные постматериалистические ценности (3–5%). Сегодня Казахстан классифицируется как страна с высоким уровнем человеческого развития. Согласно последнему рейтингу Индекса человеческого развития, наша страна занимает 56-е место среди 191 страны (в сравнении с 2000-ми годами, когда Казахстан был на 79-м месте), что свидетельствует о значительных успехах в обеспечении благосостояния наших граждан. – Главный вызов для нас сейчас – это построение постнефтяной экономики. Я считаю, что Послание Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана» направлено именно на решение этой задачи. В нашей монографии мы представили свое видение построения так называемой сложной экономики и определили ряд стратегических ориентиров для обеспечения долгосрочной устойчивости страны. Это вопросы диверсификации отраслей экономики, экспортной корзины, денежно-кредитной политики, развития человеческого капитала, предпринимательства, инклюзивного и низкоуглеродного развития, – говорит Еркин Тукумов. Мир очень быстро меняется, и эти изменения сопровождаются нарастающей геополитической турбулентностью и неопределенностью. С другой стороны, будущее выглядит не только как вызов, но и как возможность. Казахстану предстоит большая работа по укреплению международных и региональных позиций. Внешнеполитическая повестка должна строиться на прагматизме, многовекторности и ориентироваться на конкретные результаты. #политика #экономика #общество #книга #КИСИ #презентация #монография