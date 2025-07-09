Время поливать: в Северном Казахстане готовы к климатическим невзгодам

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области развитие системы орошения становится стратегическим фактором устойчивости аграрного сектора. Как сообщил руководитель облуправления сельского хозяйства Даурен Токужинов, в последние годы в регионе постепенно расширяются площади орошаемых земель, причем в статус орошаемых переводятся как давно используемые угодья, так и новые участки.

фото акимата СКО

К примеру, в 2024 году площадь орошения сельскохо­зяйственных культур составляла 9,4 тыс. гектаров. Из них десятая часть – 1 тыс. га – приходилась на капельное орошение, а 8,4 тыс. га – на дождевальное. Такой подход позволил более эффективно использовать воду, ведь в области отсутствуют оросительные каналы, а водозабор осуществляется напрямую из природных водоемов – рек, озер, прудов и котлованов.

Важно отметить, что в Северо-Казахстанской области не ведется посев влаголюбивых культур, требующих больших водных ресурсов. Однако орошение здесь критически важно даже для засухоустойчивых растений, особенно в годы с дефицитом осадков.

В 2025 году площадь орошае­мых полей вырастет еще на 2,1 тыс. га. Основу прироста обеспечат новые проекты ведущих агропредприятий области: ТОО «Елим Кызыл­жар» (Кызыл­жарский район) – 70 га, «Буденовское» (район им. Г. Мус­репова) – 1 200 га, «ZHA-GROUP LTD» (район Шал акына) – 170 га, «НордАгрохим» (Акжарский район) – 150 га.

Также продолжится развитие действующих систем и расширение дождевального и капельного орошения. Согласно дорожной карте орошения, к 2030 году в Северо-Казахстан­ской области планируется довес­ти площадь орошаемых земель до 21 тыс. га за счет ежегодного прироста.

По данным управления сельского хозяйства, лидерами внедрения водосберегающих технологий и расширения орошаемых территорий являются: Тайыншинский район – 2 679,5 га, из них 1 857,4 га орошается дождеванием, 822,1 га – капельным методом; Шал акына – 1 963 га, в основном дождевание; Кызылжарский район – 1 893 га, в том числе 113 га капельного орошения; район Г. Мусрепова – 1 456 га.

В остальных районах цифры скромнее, но стабильный рост наблюдается по всей области. Примечательно, что ни один участок не обрабатывался с использованием лазерного планировщика, что может стать направлением для будущего технологического обновления.

Работники водного хозяйства – не просто операторы насосов и обслуживающие технику специалисты. Это настоящие стратеги урожая. Их работа малозаметна, но незаменима. В регионах, где от каждого лит­ра воды зависит, будет ли хлеб на столе, именно они спасают посевы от засухи, помогают аграриям уверенно планировать посевные площади и внедрять современные технологии.

С 2025 года в регионе внедряются дроны для мониторинга паводков и контроля полива. Оснащенные тепловизорами и датчиками, они уже работают на дамбах и полях. Это снижает потери и позволяет управлять поливом в реальном времени.

Также обсуждается внедрение «умных» систем орошения – цифровых платформ, которые будут отслеживать расход воды, качество увлажнения и погодные условия. Опыт уже есть в других регионах, и область готова перенимать лучшие практики.

В Казахстане действует программа субсидирования затрат на оросительные технологии. До 50% стоимости оборудования покрывается из бюджета. В СКО все больше хозяйств обращаются за такой поддерж­кой, особенно при внедрении капельных систем, которые в два-три раза экономичнее дож­девальных и значительно увеличивают урожайность.

#СКО #орошение #полив #водное хозяйство

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