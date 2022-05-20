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ВС РК: новый формат
Кадиша Ныгмет

На коллегии оборонного ведомства подведены итоги деятельности в отчетном периоде в свете выполнения поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК.

Коллегия прошла под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с участием главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих войсками регио­нальных командований, родами войск, командиров соединений и воинских частей. На заседании поднимались вопросы общеслужебной деятельности, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения за зимний период обучения. Проведен анализ сос­тояния воинской дисциплины и правопорядка.

– Главой государства даны поручения по переформатированию вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащеннос­ти. Так, формируются боевые подраз­деления, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях, – сказал Руслан Жаксылыков.

Об итогах мероприятий по повышению боеготовности войск доложил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он отметил, что в отчетном перио­де значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На коллегии также рассмот­рены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в воо­руженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, главе ведомства доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и бое­припасов, проводимых в рамках нацио­нального проекта «Безопас­ная страна».

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конс­титуцию, инициированных Президентом страны.

По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных – постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава вооруженных сил, проинформировали в пресс-службе МО РК.

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