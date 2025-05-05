В данное время в разных регионах страны трудятся более девять тысяч специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане в год принимается в среднем до 370 тысяч родов, и за каждым из этих чудес — труд, забота и профессионализм акушерок. Они сопровождают будущих мам от момента поступления в роддом до самой выписки, оказывая не только медицинскую, но и моральную поддержку. Это настоящие герои, которые остаются рядом в самые волнительные и важные минуты жизни женщин и их новорожденных.

Факты о казахстанской системе родовспоможения:

• В стране работает 240 родовспомогательных организаций, включая 58 родильных домов и 37 перинатальных центров.

• Амбулаторную помощь оказывают 810 женских консультаций, 1 282 врачебные амбулатории и 790 фельдшерско-акушерских пунктов.

• Всего по стране трудятся более 9 тысяч акушерок, из них 64% в городах и 36% в сельской местности.

• В родильных домах трудятся 3 740 акушерок, а на уровне первичной медико-санитарной помощи — 3 675 акушерок.

• Более 600 акушерок работают в фельдшерско-акушерских пунктах, оказывая помощь в самых отдалённых уголках страны.

Идея учреждения Международного дня акушерки была предложена в 1987 году, а официально признан он стал в 1992 году. В Казахстане этот день также имеет особое значение — ведь за каждым счастливым рождением стоит чуткая, опытная и преданная своему делу акушерка. В профильном ведомстве добавили, что присоединяются к поздравлениям, благодарят медработников за преданность, терпение и любовь к своему делу.